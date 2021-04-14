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Pandemi vs. Testpandemi ❓
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0 view • April 14, 2021
Er vi i en pandemi eller er vi i en Testpandemi?
I denne video viser jeg dig hvor mange der bliver testet i Danmark samt hvordan PCR testen virker og hvoraf RNA-fragmenter i pode pinden bliver omdannet til DNA gennem en teknik der bruges i forskning som hedder RT-PCR.
Download dokument fra videoen:
➜➜ DEL gerne teksten (grøn cirkel) nedenunder i kommentar feltet på social medier hos eks. BT - EB - DR1 - TV2 eller hos dit lokale nyhedsmedie
🟢 Pandemi vs. Testpandemi? http://www.martinmdiversen.dk/3530-tyqnow
NB: RASKE MENNESKER ER IKKE SYGE!
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
I denne video viser jeg dig hvor mange der bliver testet i Danmark samt hvordan PCR testen virker og hvoraf RNA-fragmenter i pode pinden bliver omdannet til DNA gennem en teknik der bruges i forskning som hedder RT-PCR.
Download dokument fra videoen:
➜➜ DEL gerne teksten (grøn cirkel) nedenunder i kommentar feltet på social medier hos eks. BT - EB - DR1 - TV2 eller hos dit lokale nyhedsmedie
🟢 Pandemi vs. Testpandemi? http://www.martinmdiversen.dk/3530-tyqnow
NB: RASKE MENNESKER ER IKKE SYGE!
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
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