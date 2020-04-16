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LES 144000 ET LA MORT D’UN QUART DE LA POPULATION DE LA TERRE
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238 views • April 16, 2020
j'ai commis une erreur concernant la référence biblique citée, il s'agit donc d'Apocalypse 6:8 (et non d'Apocalypse 5:8)
Apocalypse 6:8
Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.
10 avril 2020. La Parole de YAHUWAH pour les 144 000 donnée à Sa servante Sara Ayin
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1pfgpZGHQ_pQrWdtMe6NujrXa84pxlezk/view?usp=sharing
Apocalypse 6:8
Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre.
10 avril 2020. La Parole de YAHUWAH pour les 144 000 donnée à Sa servante Sara Ayin
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1pfgpZGHQ_pQrWdtMe6NujrXa84pxlezk/view?usp=sharing
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