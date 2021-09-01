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Clown Planet News (1 September, 2021): Texas Heartbeat Bill & Vaccine Boosters Cometh
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80 views • September 01, 2021
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https://www.zerohedge.com/covid-19/israel-warns-covid-green-pass-will-expire-if-residents-dont-get-third-jab
https://www.msn.com/en-gb/health/familyhealth/dr-david-bauer-pfizer-vaccine-produces-fewer-key-antibodies/vi-AAKHPO1
https://twitter.com/Sensus_Fidelium/status/1421127993171357696
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https://archdpdx.org/news/statement-on-oregon-mandates-210830
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https://twitter.com/Church_Militant/status/1432349072250314759
https://childrenshealthdefense.org/defender/glenn-greenwald-how-many-lives-will-be-lost-because-of-irrational-covid-policies/
https://apnews.com/article/health-education-coronavirus-pandemic-school-boards-35db5c9eec87b85ca8eb95a64c2f6dd7
https://www.reuters.com/world/us/fauci-backs-covid-19-vaccine-mandate-us-school-children-2021-08-29/
https://twitter.com/drsimonegold/status/1432463470822404100
https://www.theepochtimes.com/silent-protests-across-australia-against-covid-19-lockdowns-several-arrested_3972878.html?utm_campaign=socialshare_twitter&;utm_source=twitter.com
https://dailysnark.com/2021/08/26/bills-wr-isaiah-mckenzie-fined-nearly-15k-for-not-wearing-mask-around-teammates/
https://childrenshealthdefense.org/defender/anthony-fauci-misinformation-lies-influence-behavior/
https://www.gbnews.uk/news/scotland-vaccine-passports-planned-for-entry-to-nightclubs-and-large-events/122805
https://www.catholicnewsagency.com/news/248843/dublins-archbishop-urges-catholics-to-tackle-climate-catastrophe-in-64-page-pastoral-letter
https://www.fastcompany.com/90670465/rip-cloth-masks-why-airlines-and-governments-are-banning-them?partner=rss&;utm_campaign=rss+fastcompany&utm_content=rss&utm_medium=feed&utm_source=rss
https://rumble.com/vlwvjx-pfizer-vax-approved-behind-closed-doors.html
https://twitter.com/_taylorhudak/status/1432874473397567489
https://www.thelastamericanvagabond.com/dr-michael-palmer-catherine-austin-fitts-interview-understanding-medical-economic-covid-motives/
https://torontosun.com/news/provincial/ontario-to-make-vaccines-mandatory-for-all-post-secondary-schools-starting-sept-7
https://rumble.com/vlww3d-booster-bonanza.html
https://rumble.com/vlve7n-are-we-starting-to-see-a.d.e..html
https://21stcenturywire.com/2021/09/01/chicago-public-schools-turn-to-uber-lyft-as-bus-drivers-resign-over-vaccine-mandate/
https://thenationalpulse.com/news/who-issues-guidance-on-digital-covid-certificates-called-conspiracy-theory-by-media/
https://twitter.com/therecount/status/1433094963932315657
https://twitter.com/TheTomGeorge/status/1432895534210060292
https://twitter.com/21WIRE/status/1431279007669137415
https://twitter.com/Breaking911/status/1432471333712105480
https://youtu.be/BWl2m5eQzd8
https://twitter.com/talkRADIO/status/1432990588509564931
https://twitter.com/therecount/status/1433037895842025472
https://twitter.com/GBNEWS/status/1432651125065347073
https://twitter.com/therecount/status/1433080768516009986
https://www.wptv.com/news/political/could-floridas-next-governor-be-its-first-female-nikki-fried-thinks-so
https://twitter.com/AustinKBF/status/1432764697678389252
https://twitter.com/melbprisoner/status/1432881463544844292
https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1432915104409038848
https://twitter.com/therecount/status/1432319567188090889
https://twitter.com/NeverSleever/status/1432902495848779779
https://twitter.com/Polyhistor28/status/1432641408192614402/photo/1
https://twitter.com/FreedomSpartan/status/1432838497015058433
https://twitter.com/NeverSleever/status/1432756529866887175/photo/2
https://twitter.com/prof_freedom/status/1432283390678552579
https://twitter.com/NeverSleever/status/1432735182386237440
https://twitter.com/Becky10573290/status/1432093310345261069
https://twitter.com/Alpha_Mind7/status/1432083331257180163
https://twitter.com/NeverSleever/status/1432495546741239814
https://twitter.com/disclosetv/status/1432353719954272265
https://twitter.com/ThomasEWoods/status/1432430828919865350
https://twitter.com/krupali/status/1431655200687755265/photo/1
https://twitter.com/LandoFree/status/1432195124935675905
https://twitter.com/profnfenton/status/1431608744081870853
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1431602466206912519
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