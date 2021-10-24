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Die Befreiung ...
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DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
... hat begonnen, Glaubenssysteme werden durchbrochen
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Die globale Wirtschaftsstruktur ist ein groß angelegter Sklaverei-Mechanismus, bei dem die Menschen als Eigentum behandelt werden.
Wir wurden in das System hineingeboren, von ihm erzogen und unterrichtet, gezwungen, lange zu arbeiten, und die Regeln einzuhalten, die es uns auferlegt hat, unfaire Steuern an das System zu zahlen, und im Gegenzug für all dies, bietet und das System Wohlstand, aber nur einige wenige. Und wenn es dir nichts gefällt, kannst du das System nicht verlassen, denn wenn du es versuchst, wirst du bestraft. Aber wie sind wir in diese unglückliche Situation gekommen?
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• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
... hat begonnen, Glaubenssysteme werden durchbrochen
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Die globale Wirtschaftsstruktur ist ein groß angelegter Sklaverei-Mechanismus, bei dem die Menschen als Eigentum behandelt werden.
Wir wurden in das System hineingeboren, von ihm erzogen und unterrichtet, gezwungen, lange zu arbeiten, und die Regeln einzuhalten, die es uns auferlegt hat, unfaire Steuern an das System zu zahlen, und im Gegenzug für all dies, bietet und das System Wohlstand, aber nur einige wenige. Und wenn es dir nichts gefällt, kannst du das System nicht verlassen, denn wenn du es versuchst, wirst du bestraft. Aber wie sind wir in diese unglückliche Situation gekommen?
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