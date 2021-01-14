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JANUARY 13TH 2021 LIVE STREAM POWERFUL KNOWLDEGE STOPS 6 COPS & 3 BYLAW
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140 views • January 14, 2021
A warrior calls Brighteon Channel
https://www.brighteon.com/channels/awarriorcalls
www.awarriorcalls.com the world Needs to go for TRUTH and the SOLUTION.
JANUARY 13TH 2021 A POWERFUL LIVE STREAM SHOWING A MAN SHUT DOWN 6 COPS AND 3 BYLAW OFFICERS UNDERSTANDING COMMON LAW.
THE SECOND HALF HAS TAMMY AND TIFFANY RETURNING WITH AN UPDATE ON TAKING DOWN MASSIVE CORRUPTION IN CALGARY CANADA.
THESE LIVE STREAMS ARE IN REAL TIME AND LAWFUL ACTIONS FOR THE PEOPLE FIGHTING BACK EXPOSING THE MASSIVE FRAUD AGAINST US ALL.
SHARE THESE LIVE STREAMS FAR AND WIDE AND SUBSCRIBE AT MY WEBSITE AND ALSO TO BITCHUTE TO KEEP UP TO DATE.
God Speed
https://www.brighteon.com/channels/awarriorcalls
www.awarriorcalls.com the world Needs to go for TRUTH and the SOLUTION.
JANUARY 13TH 2021 A POWERFUL LIVE STREAM SHOWING A MAN SHUT DOWN 6 COPS AND 3 BYLAW OFFICERS UNDERSTANDING COMMON LAW.
THE SECOND HALF HAS TAMMY AND TIFFANY RETURNING WITH AN UPDATE ON TAKING DOWN MASSIVE CORRUPTION IN CALGARY CANADA.
THESE LIVE STREAMS ARE IN REAL TIME AND LAWFUL ACTIONS FOR THE PEOPLE FIGHTING BACK EXPOSING THE MASSIVE FRAUD AGAINST US ALL.
SHARE THESE LIVE STREAMS FAR AND WIDE AND SUBSCRIBE AT MY WEBSITE AND ALSO TO BITCHUTE TO KEEP UP TO DATE.
God Speed
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