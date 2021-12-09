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'joga w Systemie Miłości odc. 40 cz.2
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28 views • December 09, 2021
powyższe treści w filmiku nie są poradami w sensie medycznym a jedynie bajkami bajdurzeniami na temat zachowania zdrowia
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https://www.cristoverdad.com/pl/co-je...
leczenie grzybami
https://www.mycomedica.pl/eshop-kateg...
ochrona przed 5G oraz produkty
https://emfbusters.pl/wiedza-o-polach...
co może umysł zrobić z ciałem
https://rebelianci.org/488708
a to co może zrobić bóg z ciałem
https://www.brighteon.com/314a4b65-ec...
cofnąć autyzm
https://app.box.com/s/d2kb8lujd3uqd6k...
działanie przeciwpadaczkowe ,przeciwdrgawkowe oleju konopnego(thc) drgawki często występują po podaniu preparatu(możecie w necie znaleść inne filmy)
https://www.youtube.com/watch?v=zNT8Z...
zdemaskowanie wirusologi
https://porozmawiajmy.tv/ostateczne-z...
co jest prawdziwa szczepionką
https://www.facebook.com/anna.zakliki...
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