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Reiner Fuellmich - Έχουμε τα στοιχεία
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13886 views • April 29, 2021
Ο Reiner Fuellmich είναι ένας Γερμανός δικηγόρος που προσπαθεί με την
ομάδα του να αποδομήσει το αφήγημα της “πανδημίας” με κεντρικούς πυλώνες
τα ελαττωματικά PCR και την ανύπαρκτη ασυμπτωματική μετάδοση.
Έχει οργανώσει επίσης με τους συνεργάτες του μια “Επιτροπή Κορονοϊού”
όπου παίρνουν συνεντεύξεις από επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
Ο Fuellmich, ακολουθώντας τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει αυτός και η
ομάδα του, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων
χρησιμοποιεί την κρίση της "πανδημίας" για να κλέψει τις ελευθερίες και
τα δικαιώματα των απλών ανθρώπων.
Αρχικό βίντεο (1 ώρα):
https://odysee.com/@jermwarfare:2/reiner-fuellmich-2:c
ομάδα του να αποδομήσει το αφήγημα της “πανδημίας” με κεντρικούς πυλώνες
τα ελαττωματικά PCR και την ανύπαρκτη ασυμπτωματική μετάδοση.
Έχει οργανώσει επίσης με τους συνεργάτες του μια “Επιτροπή Κορονοϊού”
όπου παίρνουν συνεντεύξεις από επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών πεδίων.
Ο Fuellmich, ακολουθώντας τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει αυτός και η
ομάδα του, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων
χρησιμοποιεί την κρίση της "πανδημίας" για να κλέψει τις ελευθερίες και
τα δικαιώματα των απλών ανθρώπων.
Αρχικό βίντεο (1 ώρα):
https://odysee.com/@jermwarfare:2/reiner-fuellmich-2:c
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