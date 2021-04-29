Reiner Fuellmich - Έχουμε τα στοιχεία

Ο Reiner Fuellmich είναι ένας Γερμανός δικηγόρος που προσπαθεί με τηνομάδα του να αποδομήσει το αφήγημα της “πανδημίας” με κεντρικούς πυλώνεςτα ελαττωματικά PCR και την ανύπαρκτη ασυμπτωματική μετάδοση.Έχει οργανώσει επίσης με τους συνεργάτες του μια “Επιτροπή Κορονοϊού”όπου παίρνουν συνεντεύξεις από επιστήμονες διαφόρων επιστημονικών πεδίων.Ο Fuellmich, ακολουθώντας τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει αυτός και ηομάδα του, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπωνχρησιμοποιεί την κρίση της "πανδημίας" για να κλέψει τις ελευθερίες καιτα δικαιώματα των απλών ανθρώπων.Αρχικό βίντεο (1 ώρα):