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ΟΧΙ ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ! ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΣΤ
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66 views • December 02, 2020
στον Focus Fm 103,6 η παθολόγος Εύη Κιαγιά αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν σχετικά με τον COVID.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στον Στέφανο Δαμιανίδη για την αξιοπιστία των τεστ, υποστήριξε ότι η ίδια έχει πραγματοποιήσει διαφορετικά ράπιντ τεστ με διαφορά λίγων ωρών και τα αποτελέσματα ήταν διαιρετικά κάθε φορά
Η κ. Κιαγιά σχολιάζοντας το επικείμενο άνοιγμα το σχολείων είπε ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουν! «Πως λένε στους Έλληνες να μην βρεθούν με τις οικογένειες τους τα Χριστούγεννα, την ώρα που τους ζητάν να στείλουν τα παιδιά τους να συναναστραφούν με 25 ξένες οικογένειες σε μία τάξη», αναρωτήθηκε.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στον Στέφανο Δαμιανίδη για την αξιοπιστία των τεστ, υποστήριξε ότι η ίδια έχει πραγματοποιήσει διαφορετικά ράπιντ τεστ με διαφορά λίγων ωρών και τα αποτελέσματα ήταν διαιρετικά κάθε φορά
Η κ. Κιαγιά σχολιάζοντας το επικείμενο άνοιγμα το σχολείων είπε ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξουν! «Πως λένε στους Έλληνες να μην βρεθούν με τις οικογένειες τους τα Χριστούγεννα, την ώρα που τους ζητάν να στείλουν τα παιδιά τους να συναναστραφούν με 25 ξένες οικογένειες σε μία τάξη», αναρωτήθηκε.
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