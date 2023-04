https://gettr.com/post/p2dqlxj1891

04/05/2023 #FreeMilesGuo #FreeYvetteWang

On the Wayne Dupree podcast, Nicole listed several typical examples, showing the CCP has infiltrated the American justice system and co-opted American politicians. From Eric Swalwell, Dianne Feinstein to Judy Chu, from George Higginbotham to prominent RNC donors Eliot Brody and Stephen Wynn, from Paul Hastings, Jones Day to O'Melveny&Myers, and this is only the iceberg of the CCP’s infiltration and American sellouts





04/05/2023 #释放郭文贵 #释放王雁平

在Wayne Dupree Podcast节目中,妮可列举了一些典型的案例显示中共已经渗透美国司法系统,并且收买美国政客。从埃里克·斯沃韦尔、黛安·范斯坦到赵美心;从黑根巴瑟姆到重要的共和党全国委员会筹款人埃利奥特·布罗伊和史提芬·永利;从普衡、众达律所到美迈斯律所,这一切都只是中共渗透和美国卖国贼的冰山一角