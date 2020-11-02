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TRAINING: FIX BAYONETS - BE PREPARED PATRIOTS FOR TRUMPS WARPSPEED NAZIs AND CONTACT TRACERS; ANTIFA; BLM; AND COMMUNIST ATTACKS ON YOUR HOMES; BAYONETS FOR CLOSE QUARTER DEFENSE
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138 views • November 02, 2020
IN CALIFORNIA
THANKSGIVING WILL BE PREPARED AND ATTENDED AS THEY ALWAYS HAVE
PATRIOTS WILL NOT ACCEPT THE INTERFERENCE OF GAVIN NEWSOM
AND PATRIOTS WILL BE PREPARED TO DEFEND THEIR FAMILIES RIGHT TO HAVE AS MANY PEOPLE AS THEY WISH AT BOTH THANKSGIVING DAY DINNER AND CHRISTMAS.
PATRIOTS HOWEVER WILL BE PREPARED TO TAKE ON GAVIN NEWSOM IF HE WISHES TO CONDUCT ANY THANKSGIVING OR CHRISTMAS RAIDS.
WITH BAYONETS. PATRIOTS - YOU ARE NOT LEAVING ANY GAVIN NEWSOM FOOT SOLDIERS ALIVE. STAND YOUR GROUND AGAINST THE TYRANTS. THEY WILL BE TAKEN CARE OF IN DUE COURSE OF THE CIVIL WAR AND REVOLUTION AGAINST TYRANTS
REMEMBER - IF THE ENEMY HAS REACHED YOUR HOME; THEY HAVE COME TOO CLOSE ALREADY. TAKE THEM OUT TO PERMANENT LUNCH
NEWSOM PATRIOTS ARE INVITING YOU TO THANKSGIVING DINNER; THEN YOU'LL BE ESCORTED TO JAIL FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION; THEN NEWSOM YOU WILL BE COURT MARTIAL'd FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND TREASON.
FIX BAYONETS PATRIOTS THE TIME TO ENGAGE THE ENEMY HAS ARRIVED.
THANKSGIVING WILL BE PREPARED AND ATTENDED AS THEY ALWAYS HAVE
PATRIOTS WILL NOT ACCEPT THE INTERFERENCE OF GAVIN NEWSOM
AND PATRIOTS WILL BE PREPARED TO DEFEND THEIR FAMILIES RIGHT TO HAVE AS MANY PEOPLE AS THEY WISH AT BOTH THANKSGIVING DAY DINNER AND CHRISTMAS.
PATRIOTS HOWEVER WILL BE PREPARED TO TAKE ON GAVIN NEWSOM IF HE WISHES TO CONDUCT ANY THANKSGIVING OR CHRISTMAS RAIDS.
WITH BAYONETS. PATRIOTS - YOU ARE NOT LEAVING ANY GAVIN NEWSOM FOOT SOLDIERS ALIVE. STAND YOUR GROUND AGAINST THE TYRANTS. THEY WILL BE TAKEN CARE OF IN DUE COURSE OF THE CIVIL WAR AND REVOLUTION AGAINST TYRANTS
REMEMBER - IF THE ENEMY HAS REACHED YOUR HOME; THEY HAVE COME TOO CLOSE ALREADY. TAKE THEM OUT TO PERMANENT LUNCH
NEWSOM PATRIOTS ARE INVITING YOU TO THANKSGIVING DINNER; THEN YOU'LL BE ESCORTED TO JAIL FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION; THEN NEWSOM YOU WILL BE COURT MARTIAL'd FOR VIOLATING THE U.S. CONSTITUTION AND TREASON.
FIX BAYONETS PATRIOTS THE TIME TO ENGAGE THE ENEMY HAS ARRIVED.
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