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Как прозомбировали славян. Внимание! Просмотр смертельно опасен для биороботов, зомби, рептилоидов!
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344 views • May 13, 2021
Виктория ПреобРАженская. «Как прозомбировали славян».
Читает Автор.
https://youtu.be/9IlMrMfflZU
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/kak-prozombirovali-slavyan
Материалы и документы судебного процесса 1993-1995 гг. https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-proczessa-1993-1995/
Книги Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/knigi-materi-mira
Фрагмент:
«Кто из вас впервые узнал о Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС из СМИ, из телеящика? А вы не задумывались в чьих руках находятся все мировые СМИ? Правильно — в руках захватчиков Земли. Они и руководят всеми событиями, произходящими ныне. Так, как же можно доверять ящерам, из года в год на протяжении 30 последних лет — с 1991 года тиражирующих ложь и клевету на Мессию Эпохи Водолея — Мировую Женственность Марию ДЭВИ ХРИСТОС? Было бы оправдано, если бы не было альтернативного ИзТочника, где Открыта вся Правда о Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской). Это Её Сайты: www.VictoriaRa.com Дуат www.USMALOS.com, где выставлены Её многочисленные Видео с Лекциями, Творческими Вечерами, Выставками Картин, Песнями и Духовными Танцами, Поэзией, сценическим Мистериальным искусством, а также все Статьи и ИзТарические материалы, десятки Книг, в Которых Матерь Мира РАзкрыла секреты МиРАздания и Свой Тернистый Путь. И как можно не видеть ПрекРАсных Плодов Матери Мира, ВзРАщённых Ею за 31 год Пребывания на Земле в условиях постоянного прессинга со стороны рептильных властей и их шестёрок! Эти Плоды — из РАйского Сада Фохатической Души Матери Мира, а поэтому — Целебны, Наполняют ЗНАНИЕМ и Дают безсмертие тем, кто Ими питается»
(Виктория ПреобРАженская. «Как прозомбировали славян», 26.03.2021).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/est-spasitelnoe-vremya ).
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в
2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/05/14/kak-prozombirovali-slavyan-vnimanie-prosmotr-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/
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Читает Автор.
https://youtu.be/9IlMrMfflZU
Текст: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/kak-prozombirovali-slavyan
Материалы и документы судебного процесса 1993-1995 гг. https://usmalos.com/iztaricheskie-dokumenty-iz-zhizni-materi-mira/materialyi-i-dokumentyi-sudebnogo-proczessa-1993-1995/
Книги Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/knigi-materi-mira
Фрагмент:
«Кто из вас впервые узнал о Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС из СМИ, из телеящика? А вы не задумывались в чьих руках находятся все мировые СМИ? Правильно — в руках захватчиков Земли. Они и руководят всеми событиями, произходящими ныне. Так, как же можно доверять ящерам, из года в год на протяжении 30 последних лет — с 1991 года тиражирующих ложь и клевету на Мессию Эпохи Водолея — Мировую Женственность Марию ДЭВИ ХРИСТОС? Было бы оправдано, если бы не было альтернативного ИзТочника, где Открыта вся Правда о Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской). Это Её Сайты: www.VictoriaRa.com Дуат www.USMALOS.com, где выставлены Её многочисленные Видео с Лекциями, Творческими Вечерами, Выставками Картин, Песнями и Духовными Танцами, Поэзией, сценическим Мистериальным искусством, а также все Статьи и ИзТарические материалы, десятки Книг, в Которых Матерь Мира РАзкрыла секреты МиРАздания и Свой Тернистый Путь. И как можно не видеть ПрекРАсных Плодов Матери Мира, ВзРАщённых Ею за 31 год Пребывания на Земле в условиях постоянного прессинга со стороны рептильных властей и их шестёрок! Эти Плоды — из РАйского Сада Фохатической Души Матери Мира, а поэтому — Целебны, Наполняют ЗНАНИЕМ и Дают безсмертие тем, кто Ими питается»
(Виктория ПреобРАженская. «Как прозомбировали славян», 26.03.2021).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/est-spasitelnoe-vremya ).
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской, вышедшие в
2020-2021 гг. — https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/05/14/kak-prozombirovali-slavyan-vnimanie-prosmotr-opasen-dlya-biorobotov-zombi-reptiloidov-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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