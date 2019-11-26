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Raseinių ūkininkų protesto akcija (2019-11-26)
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14 views • November 28, 2019
FAKTAS:
Jau kelintą kartą Lietuvos ūkininkai neapsikentė valdžios vykdoma politika?
2019 m. spalio 26 d., visoje Lietuvoje vyko ūkininkų protesto "streikas/akcija", ir tūkstančiai traktorių buvo atvykę į rajonų centrus, prie savivaldybių/seniūnijų, taip išreikšdami savo nepasitenkinimą prieš valdžios aplaidumą, ginant vietinių ūkininkų interesus Europoje.
Štai taip žmonės protestavo Raseiniuose.
Šia vaizdo medžiaga galite dalintis laisvai.
Jau kelintą kartą Lietuvos ūkininkai neapsikentė valdžios vykdoma politika?
2019 m. spalio 26 d., visoje Lietuvoje vyko ūkininkų protesto "streikas/akcija", ir tūkstančiai traktorių buvo atvykę į rajonų centrus, prie savivaldybių/seniūnijų, taip išreikšdami savo nepasitenkinimą prieš valdžios aplaidumą, ginant vietinių ūkininkų interesus Europoje.
Štai taip žmonės protestavo Raseiniuose.
Šia vaizdo medžiaga galite dalintis laisvai.
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