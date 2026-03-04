© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
SOMEDAY
BY
MARI URIEL AND HERMES
ANTHEM-TRACK 5
I PRAY MOTHER MARY PLEASE, LIBERATE OUR HEARTS TO LOVE
I PRAY MOTHER MARY PLEASE, LET US LIVE SOME DAYS MORE
SOMEDAY SOON……YOU WILL LEARN TO LOVE
SOME A DEYO
SOMEDAY SOON……YOU WILL LEARN TO FLY
SOME A DEYO
I PRAY MOTHER MARY PLEASE, LET THE DOVE FLY ME HOME
I PRAY THAT IT WILL BE SOON, LET US LIVE SOME DAYS MORE
SOMEDAY SOON……YOU WILL LEARN TO LOVE
SOME A DEYO
SOMEDAY SOON……YOU WILL LEARN TO FLY
SOME A DEYO
I PRAY MOTHER MARY PLEASE, LIBERATE OUR HEARTS TO LOVE
I PRAY THAT IT WILL BE SOON, LET US LIVE SOME DAYS MORE
SOMEDAY SOON…..YOU WILL LEARN TO LOVE
SOME A DEYO
SOMEDAY SOON…..YOU WILL LEARN TO FLY
SOME A DEYO
SOMEDAY