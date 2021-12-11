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Clown Planet News (11 December, 2021): More Boosters, UK Goes Lockdown, EU Wants Mandatory Jabs
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80 views • December 11, 2021
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https://twitter.com/ClayTravis/status/14693788137
https://twitter.com/jayghost71/status/1468908509714653190
https://twitter.com/ClayTravis/status/1468653530311536645
https://twitter.com/BrionMcClanahan/status/1468913598772789256
https://twitter.com/Breaking911/status/1468674520902946819
https://www.biometricupdate.com/202112/uidai-enters-collaboration-with-world-bank-to-export-aadhaar-digital-id-architecture
https://gript.ie/emergency-covid-law-uses-our-rights-as-a-justification-for-our-subjugation/
https://www.blacklistednews.com/article/81377/unvaxxed-in-austria-could-be-imprisoned-for-a.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://www.blacklistednews.com/article/81378/covid19-a-pandemic-of-fear-manufactured-by-authorities-yale.html?utm_source=dlvr.it&;utm_medium=twitter
https://twitter.com/JanJekielek/status/1465833303567745031?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1465833303567745031%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.blacklistednews.com%2Farticle%2F81378%2Fcovid19-a-pandemic-of-fear-manufactured-by-authorities-yale.html%3Futm_source%3Ddlvr.itutm_medium%3Dtwitter
https://www.pbs.org/newshour/nation/new-york-city-poised-to-pass-bill-allowing-noncitizens-to-vote-in-local-elections?utm_source=facebook&;utm_medium=news_tab
https://twitter.com/BBCr4today/status/1468872462469373956?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1468889906034491395%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es3_&;ref_url=https%3A%2F%2Fsummit.news%2F2021%2F12%2F09%2Fuk-health-secretary-says-unethical-mandatory-vaccination-will-not-work%2F
https://www.youtube.com/watch?v=Sxr8kWNws2A
https://twitter.com/disclosetv/status/1468651203290701827
https://twitter.com/GBNEWS/status/1468673219729182722
https://rumble.com/vqk088-more-lockdowns-more-problems.html
https://rumble.com/vqjzq7-are-we-doomed-to-repeat-history.html
https://rumble.com/vqgte4-nuking-russia.html
https://rumble.com/vqk0my-new-pfizer-docs-reveal-unseen-harms.html
https://rumble.com/vqjxvt-rfk-jr.-discusses-the-real-anthony-fauci.html
https://paulkingsnorth.substack.com/p/the-vaccine-moment-part-two
https://wtop.com/dc/2021/12/statue-at-basilica-of-the-national-shrine-of-the-immaculate-conception-vandalized/
https://off-guardian.org/2020/11/17/covid19-evidence-of-global-fraud/
https://caitlinjohnstone.substack.com/p/world-screams-in-anguish-at-news
https://www.youtube.com/watch?v=no1ONBIIves
https://www.thelastamericanvagabond.com/catherine-austin-fitts-interview-global-financial-coup-detat-technocratic-slavery-that-follows/
https://summit.news/2021/12/10/video-pfizer-ceo-declares-fourth-covid-shot-needed-sooner-than-expected/
https://summit.news/2021/12/10/german-schoolchildren-subjected-to-ritual-humiliation-over-their-vaccine-status/
https://twitter.com/cnalive/status/1469340379967369220
https://summit.news/2021/12/08/professor-says-cop26-climate-change-summit-could-have-been-omicron-super-spreader-event/
https://twitter.com/ClayTravis/status/14693788137
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