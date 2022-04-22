BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 36
Vera Nika
Vera Nika
133 followers
Follow
2
Share
Report
32 views • April 22, 2022

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip  (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos  (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 36. Читает Автор. https://youtu.be/o--3b-aJLGI

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-36

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос о покаянной молитве.

01:00 — Что важнее, молитва или покаяние?

02:20 — Вопрос о смирении.

04:25 — Вопрос о примирении.

04:58 — Как стать невидимым для врага?

06:19 — Вопрос об избранности.

07:13 — Вопрос о желаемом и действительном.

07:38 — Вопрос об эго.

08:08 — Вопрос о самоутилизирующихся.

09:05 — Вопрос об эгоизме.

09:41 — Вопрос о преодолении страхов.

10:48 — Вопрос о Вселенском Экзамене для души.

11:22 — Вопрос об ответственности за свой выбор.

12:06 — Вопрос об эмоциях.

13:11 — Вопрос о последних временах.

14:08 — Вопрос о смысле жизни.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.

Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya. 

Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/

Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya

Keywords
vaccinationspiritualitycontrolpropheciesmaitreyacoronaviruskoronavirusmother of the worldgenocidluciferinchip vaccinemaria devi christosvictoria preobrazhenskayaprotection from chipizationmessiyananochipscancellation of cashdigital slaverydivine assistanceprotective prayerakmatchipping chip protectionmessiah antichristmark of the beast nanotechnologie
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Cassie B.
French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

Chase Codewell
Ohio Public Health Order Allows 21-to-25-Day Exclusion of Unvaccinated Students After Disease Cases

Ohio Public Health Order Allows 21-to-25-Day Exclusion of Unvaccinated Students After Disease Cases

Belle Carter
California Enacts 13 Bills Restricting Teens&#8217; Social Media and Chatbot Use

California Enacts 13 Bills Restricting Teens’ Social Media and Chatbot Use

Edison Reed
The 200-Year History of Vaccine Disasters That The Government Censors

The 200-Year History of Vaccine Disasters That The Government Censors

Morgan S. Verity
The Faraday laptop bag: Your digital lifeline in a vulnerable world

The Faraday laptop bag: Your digital lifeline in a vulnerable world

HRS Editors
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy