Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 36

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 36. Читает Автор. https://youtu.be/o--3b-aJLGI
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-36
Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/
00:00 — Вступление.
00:33 — Вопрос о покаянной молитве.
01:00 — Что важнее, молитва или покаяние?
02:20 — Вопрос о смирении.
04:25 — Вопрос о примирении.
04:58 — Как стать невидимым для врага?
06:19 — Вопрос об избранности.
07:13 — Вопрос о желаемом и действительном.
07:38 — Вопрос об эго.
08:08 — Вопрос о самоутилизирующихся.
09:05 — Вопрос об эгоизме.
09:41 — Вопрос о преодолении страхов.
10:48 — Вопрос о Вселенском Экзамене для души.
11:22 — Вопрос об ответственности за свой выбор.
12:06 — Вопрос об эмоциях.
13:11 — Вопрос о последних временах.
14:08 — Вопрос о смысле жизни.
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: www.VictoriaRA.com www.USMALOS.com.
Подпишитесь на Telegram Канал Telegram Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya.
Все Авторские Видео Виктории ПреобРАженской за 2020-2021 гг. https://usmalos.com/novosti/2021/04/04/oglavlenie-avtorskih-video-viktorii-preobrazhenskoj-vyshedshih-v-2020-g/
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya