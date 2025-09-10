BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
RADIO IZOIU FILM DOCUMENTAR
radio izoiu
radio izoiu
8 views • 1 day ago

„Triburile Baltice” este o poveste despre ultimii păgâni ai Europei. Împreună cu personajul principal, spionul danez Lars, veți experimenta viața păgână din secolul al XIII-lea, participând la ritualuri religioase și incursiuni crude, consumând droguri în timpul solstițiului de vară, devenind sclavul lui Cours și, în final, luptând împotriva cruciaților în bătălia de la Saule. Docudrama răstoarnă miturile despre popoarele baltice ca fiind doar fermieri pașnici și pune sub semnul întrebării cât de puțin știm despre sângele care curge prin venele noastre.

Keywords
spiritualityreligionhistory
