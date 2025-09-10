RADIO IZOIU FILM DOCUMENTAR

„Triburile Baltice” este o poveste despre ultimii păgâni ai Europei. Împreună cu personajul principal, spionul danez Lars, veți experimenta viața păgână din secolul al XIII-lea, participând la ritualuri religioase și incursiuni crude, consumând droguri în timpul solstițiului de vară, devenind sclavul lui Cours și, în final, luptând împotriva cruciaților în bătălia de la Saule. Docudrama răstoarnă miturile despre popoarele baltice ca fiind doar fermieri pașnici și pune sub semnul întrebării cât de puțin știm despre sângele care curge prin venele noastre.