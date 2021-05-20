Jaký je Tvůj pohled na rakovinu? Co ji způsobuje?

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Jaký je Tvůj pohled na rakovinu? Co ji dle Tvého způsobuje?
Rakovina není nic jiného než "vzkaz z hůry".
Taková obálka s černým pruhem, která ale nezbytně neznamená náš konec.
To záleží jenom na nás.
A co rakovinu způsobuje?
Nezdravá strava - toxické prostředí a naše toxické vztahy.
A přemíra stresu.
Ale o tom krátce v tomto videu autora kurzu.
A pak (třeba i) následně v celém online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®
Těším se na setkání s Vámi!
Pavel | Autor online kurzu MOJE CESTA KE ZDRAVÍ®