Новый мировой БЕС-порядок. Вакцинация-чипизация. Статья Марии ДЭВИ ХРИСТОС «Алхимическая Возгонка».

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/alhimicheskaya-vozgonka Читает Автор.

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО». (Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской)).

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/04/02/novyj-mirovoj-bes-poryadok-vakcinaciya-chipizaciya-statya-marii-devi-hristos-alhimicheskaya-vozgonka/

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