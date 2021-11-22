Juridisch kantoor Plate is een feit!

YouriBelangrijk nieuws mensen, want juristenkantoor Plate opent aanstaande donderdag de deuren!

Trots als een pauw loopt staatsgek Youri Plate er rond en is vooral blij met het keukentje, logisch, want dat is ook het enige wat aanwezig is.

De rest moet allemaal nog even ingevuld worden, Kringloop rommel zoals laptops, stofzuiger, printers, stoelen en niet te vergeten personeel. Oh ja, of iemand zich even aan wil melden om brieffies te tikken en ook aan aantal juristen zou wel leuk zijn.

Wat zal het een feest worden in juridisch kantoor Plate, wij denken dat je het een beetje kunt vergelijken met een inloophuis voor armoedige wappies, beetje koffie lurken, beetje praatje pot, Schultenbräu en andere 'genotsmiddelen' erbij en dat was het. Ja, het wordt vast een doorslaand succes totdat de donaties opgezopen/snoven zijn, er geen 'zaak' gewonnen is en er geen echte juristen zullen zitten daar in Sittard.

Maar dat beseft staatsgek Youri nog niet. Wij wel en we zien het als een leuke bijkomstigheid dit prachtige kantoor op A locatie in Sittard. Zou Pauola Ruijzenaars als privé-secretaresse en groupie van Youri ook een bureautje krijgen? Kan Pauola eigenlijk wel tikken? Of gaat ze daar zitten voor alleen haar mooie .., ja wat?

Een treurig maar bijzonder amusant gegeven dit, eindelijk weer wat leven in de brouwerij!

Staatsgek Youri Plate en zijn eigen juristenkantoortje. Wij geven het hooguit 2 maanden.