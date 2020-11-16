ΣΟΚ: Σχεδόν όλοι ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!!

Δεξαμενή αστείρευτης παράνοιας κατήντησε το διαδίκτυο!

Απίθανες ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, μυθομανείς τύποι

οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν τρόφιμοι ψυχιατρείων, μέσα από τα προσωπικά τους "κανάλια",

με παραληρήματα ψεύδους και σχιζοφρενική συμπεριφορά , έχουν μετατρέψει σε υποχείρια τους αλλόφρονες νεοέλληνες

οι οποίοι απελπισμένα ζητούν ΣΩΤΗΡΙΑ, συνωστιζόμενοι ως ακροατήριο εις τα εκμαυλιστικά κηρύγματα , χειροκροτούν καθημερινώς και παρακαλούν στην κυριολεξία να τους δοθεί κουράγιο για ν'αντέξουν ότι έρχεται, πέφτοντας εις αποστασίαν από τον Τριαδικόν Θεόν μας και εις άκρως επικίνδυνον εφησυχασμόν αντί της ορθής προετοιμασίας των, ώστε να σώσουν εαυτόν και τις οικογένειές τους!!!