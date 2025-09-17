Randall Carlson y Mike Adams hablan sobre la roca espacial 3I-ATLAS, los impactos de cometas, las civilizaciones antiguas y las tecnologías perdidas – lo más destacado, parte 2.





Mike Adams entrevista a Randall Carlson, investigador de civilizaciones antiguas y del catastrofismo, sobre el objeto espacial recientemente descubierto 3I-ATLAS y sus características inusuales. Carlson analiza el comportamiento de los cometas, los efectos del plasma y las anomalías orbitales, planteando preguntas sobre impactos cósmicos pasados y futuros. Conecta eventos catastróficos como la inundación de Bonneville, Tunguska y los impactos de meteoritos en la Edad de Hielo con mitos globales y relatos bíblicos como el Apocalipsis y el diluvio de Noé. Carlson destaca las evidencias de civilizaciones antiguas avanzadas, la supresión de visiones arqueológicas alternativas y la importancia de comprender el pasado catastrófico de la Tierra. También enfatiza la necesidad de prepararse para futuras amenazas cósmicas y presenta su pódcast Squaring the Circle como una plataforma para explorar estos temas.







