REVELAÇÕES CÓSMICAS - T28-E01 - RELATÓRIO ESPECIAL: Dentro da Esfera de Buga

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
EPISÓDIO INÉDITO NO CANAL
Uma esfera metálica sem costura caiu do céu sobre a Colômbia... sem costuras, sem assinatura de calor, sem explicação. É essa tecnologia antiga? Uma sonda ET para vigilância? Ou feito pelo homem?
Recuperada por civis antes que qualquer governo pudesse intervir, a “Esfera de Buga” desafia as leis da física: voa sem propulsão convencional, interrompe a eletrônica e contém fibra óptica sem fiação. Os engenheiros afirmam que está emitindo e recebendo sinais codificados. E uma vez que foi encontrado, as ameaças começaram...
Na conferência de imprensa do Buga Sphere, o anfitrião convidado Josh Golembeske assume o comando de um momento histórico - juntando-se ao Dr. Steven Greer, o congressista Eric Burlison, Jaime Maussán e engenheiros de classe mundial enquanto correm para decodificar sua estrutura e construir um sistema para se comunicar com a inteligência que o construiu.
Pela primeira vez, não são os guardiões que seguram o dispositivo... Somos nós. Isto é divulgação pública.