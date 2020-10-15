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Corona-bluffen: Århundradets brott mot mänskligheten
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21 views • October 15, 2020
Med Markus Andersson.
”Framtiden är inget som några tyranner har rätt att diktera.
Men fortsätter vi att motståndslöst acceptera vår roll som menlösa hjon förtjänar vi varken frihet, lycka eller trygghet och detta oavsett med vilka medel det globala propagandaministeriet för tillfället skrämt upp människomassorna.”
/ Markus Andersson (citat från Evig Skam)
För mer info se:
https://shows.acast.com/stockholmare-for-ett-suverant-sverige-asiktskorridoren/episodes/markus-corona-oktober
Musik:
1984 med Punk Rock Opera
https://freemusicarchive.org/music/Punk_Rock_Opera/Nerve_Damage/Punk_Rock_Opera_-_The_Bad_Plants_-_Nerve_Damage_-1982-_Album_-_07_1984
Licensierad under Attribution: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
The Goodbye Song med Dazie Mae
http://www.daziemae.com/last-jazz-in-paris
Licensierad under Attribution-NonCommercial-NoDerivs
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
”Framtiden är inget som några tyranner har rätt att diktera.
Men fortsätter vi att motståndslöst acceptera vår roll som menlösa hjon förtjänar vi varken frihet, lycka eller trygghet och detta oavsett med vilka medel det globala propagandaministeriet för tillfället skrämt upp människomassorna.”
/ Markus Andersson (citat från Evig Skam)
För mer info se:
https://shows.acast.com/stockholmare-for-ett-suverant-sverige-asiktskorridoren/episodes/markus-corona-oktober
Musik:
1984 med Punk Rock Opera
https://freemusicarchive.org/music/Punk_Rock_Opera/Nerve_Damage/Punk_Rock_Opera_-_The_Bad_Plants_-_Nerve_Damage_-1982-_Album_-_07_1984
Licensierad under Attribution: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
The Goodbye Song med Dazie Mae
http://www.daziemae.com/last-jazz-in-paris
Licensierad under Attribution-NonCommercial-NoDerivs
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
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