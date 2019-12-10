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3RCB Simon Shack om sin forskning kring 9/11
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1 view • December 10, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1)Patrik och Martin intervjuar Simon Shack skaparen av September clues om hans forskning kring hur 9/11 genomfördes och hur han kom fram till sina slutsatser.
2)Martin intervjuas av Abirato på Fakeologist Radio om Simon Shacks föredrag i Göteborg den 18:e juni.
3)Patrik och Martin intervjuas av Abirato på Fakeologist Radio om Simon Shacks föredrag i Göteborg den 18:e juni.
4) Abirato läser från September clues om hur 9/11 genomfördes
5) Abirato läser från September clues om hur 9/11 genomfördes
http://www.septemberclues.info/
1)Patrik och Martin intervjuar Simon Shack skaparen av September clues om hans forskning kring hur 9/11 genomfördes och hur han kom fram till sina slutsatser.
2)Martin intervjuas av Abirato på Fakeologist Radio om Simon Shacks föredrag i Göteborg den 18:e juni.
3)Patrik och Martin intervjuas av Abirato på Fakeologist Radio om Simon Shacks föredrag i Göteborg den 18:e juni.
4) Abirato läser från September clues om hur 9/11 genomfördes
5) Abirato läser från September clues om hur 9/11 genomfördes
http://www.septemberclues.info/
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