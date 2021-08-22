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Les votes par la poste vont être plus nombreux, lors du scrutin fédéral du 20 septembre 2021
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40 views • August 22, 2021
Après avoir discuté avec un agent d'information, ce matin, le vendredi, 20 août 2021, à Élection Canada, j'ai appris que le vote par la poste atteignait des sommets inédits, à savoir 1,2 millions, déjà, au pays.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2792
Je vous explique aussi comment fonctionne le scrutin, selon ce que j'ai pu valider, aussi bien avec le service-client d'Élection Canada que mon bureau de circonscription, à Lévis--Lotbinière (où je remercie le directeur du scrutin de m'avoir accordé quelques minutes).
Vous allez découvrir qu'il y a ce que j'appelle une sorte de "chambre noire", à Élection Canada qui reçoit les résultats de vote des 338 circonscription au pays, via un logiciel (qui viendrait d'Élection Canada mais dont personne ne connaît le nom ou la véritable provenance).
Aussi, je vous parle d'un consortium de médias qui pourrait contre-valider les statistiques publiées par le gouvernement mais comme leur propre organisation semble opaque, rien ne nous assure qu'une forme de collusion puisse avoir cours, même de manière involontaire.
Autrement dit, il nous faut faire plus de recherches pour comprendre très exactement ce qui se passe, à Élection Canada, au moment de recevoir les résultats des bureaux de votes "locaux".
--
Pour trouver, il faut chercher...
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Merci d'être là -- ensemble, nous somme bien plus forts.
--
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Vous allez découvrir qu'il y a ce que j'appelle une sorte de "chambre noire", à Élection Canada qui reçoit les résultats de vote des 338 circonscription au pays, via un logiciel (qui viendrait d'Élection Canada mais dont personne ne connaît le nom ou la véritable provenance).
Aussi, je vous parle d'un consortium de médias qui pourrait contre-valider les statistiques publiées par le gouvernement mais comme leur propre organisation semble opaque, rien ne nous assure qu'une forme de collusion puisse avoir cours, même de manière involontaire.
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