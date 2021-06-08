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Klaus Schwab. Nadchodzi cyber atak gorszy od Covid-19.
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632 views • June 08, 2021
Przemówienie Klausa Schwaba na temat planowanego cyber-ataku na infrastrukturę zachodnich państw, które wygłosił dla publiczności World Economic Forum w 2020 roku.
-Wszyscy wiemy, ale nie przykładamy dostatecznej uwagi do przerażającego scenariusza obszernego cyberataku, który doprowadzi do kompletnego zatrzymania źródeł zasilania, transportu, szpitali i całego społeczeństwa. Kryzys Covid-19 w tym kontekście będzie oceniany jako niewielkie zakłócenie w porównaniu do poważnego cyberataku. Wykorzystajmy kryzys Covid-19 jako odpowiedni moment na rozważenie lekcji przedłożonych przez społeczność cyberbezpieczeństwa i wzmocnienie przygotowań na potencjalną cyber-pandemię.-
Więcej na ten temat w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/na_zyczenie_schwaba,p1987986259
http://www.prisonplanet.pl/polityka/klaus_schwab_od,p313065925
http://www.prisonplanet.pl/polityka/klaus_schwab_chce,p829973730
http://www.prisonplanet.pl/polityka/druga_faza_pandemii,p1775639561
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/od_event_201_do,p1676178598
-Wszyscy wiemy, ale nie przykładamy dostatecznej uwagi do przerażającego scenariusza obszernego cyberataku, który doprowadzi do kompletnego zatrzymania źródeł zasilania, transportu, szpitali i całego społeczeństwa. Kryzys Covid-19 w tym kontekście będzie oceniany jako niewielkie zakłócenie w porównaniu do poważnego cyberataku. Wykorzystajmy kryzys Covid-19 jako odpowiedni moment na rozważenie lekcji przedłożonych przez społeczność cyberbezpieczeństwa i wzmocnienie przygotowań na potencjalną cyber-pandemię.-
Więcej na ten temat w artykułach:
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/na_zyczenie_schwaba,p1987986259
http://www.prisonplanet.pl/polityka/klaus_schwab_od,p313065925
http://www.prisonplanet.pl/polityka/klaus_schwab_chce,p829973730
http://www.prisonplanet.pl/polityka/druga_faza_pandemii,p1775639561
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/od_event_201_do,p1676178598
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