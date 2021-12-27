Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Предсказание: «Сейчас появилась ещё одна болезнь, против которой уже нашли вакцину. Она будет обязательной, и когда человеку будут делать прививку, ему будет ставиться и ПЕЧАТЬ…» (преп. П.Святогорец «О знамениях времён»).

Признанный сейчас святым Паисий Святогорец когда-то очень просил, обращался к Небесам, — чтобы было открыто всё точно о чипизации, биометрии, электронных документах и т.д. Это было несколько десятков лет тому. И ему явилась тогда святая Евфимия Всехвальная, и было подробно в деталях рассказано что и как будет. (Ведь в небесном плане всё известно, вне времени). Поэтому, такая информация точная. Вот и дожили до таких времён. Из статьи https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii (скачать в формате .pfd — https://justpaste.it/zaschita-ot-vakcinaci-chipizacii/pdf )



