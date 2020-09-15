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Фильм «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ». Серия 2, часть 1
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1350 views • September 15, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод 2-й серии документального 7-серийного фильма «ПРАВДА О ВАКЦИНАХ» (1-ю часть).
Во второй серии продолжает рассматриваться тема безопасности вакцин. Знаете ли вы, что в состав вакцин входят такие вещества, как ртуть, алюминий, формальдегид, полисорбат 80, глифосат, и др.? Почти каждое из этих веществ, являясь токсином, нейротоксином или канцерогеном, способно вызывать разные болезни - от аллергии до аутизма и вплоть до рака. Но в комплексе эти вещества обладают так называемым эффектом синергии, т.е. их действие на организм многократно усиливается. Например, эмульгатор полисорбат 80, который из-за своей способности проникать через естественные защитные барьеры в организме (включая гематоэнцефалический барьер в мозге), используется в медицине для доставки лекарственных препаратов через эти защитные барьеры, точно так же проносит все эти токсичные компоненты вакцин через эти барьеры в мозг и другие области, минуя все естественные защитные механизмы.
Должны ли все эти токсины проникать в мозг? Нет! А что они тогда делают в вакцинах? Врачи вам этого не скажут!
Ни один человек в здравом уме не станет употреблять эти опасные токсины в комплексе с вирусами. Тем более, он не даст их своему ребенку, например, добавив в детское питание. Более того, если кто-то узнает, что человек дает своему ребенку такую "адскую смесь", то этого человека вполне обоснованно могут отправить в тюрьму за покушение на здоровье или жизнь ребенка. Однако при всём этом, большинство родителей слепо доверяют врачам вкалывать все эти компоненты своему ребенку в виде инъекции по десятки раз, минуя все защитные системы организма!
Производители вакцин, врачи, а также "продвинутые сторонники вакцинации" утверждают, что в вакцинах все эти вещества содержатся в таких малых количествах, что это не оказывает никакого вредного влияния на организм. Однако они не говорят о том, что кумулятивное (т.е. суммарное) воздействие всех токсинов в вакцинах за весь график вакцинации, многократно превышает все допустимые безопасные нормы. Также они не говорят о синергичном воздействии всех компонентов вакцин. Они говорят, что безопасность вакцин доказана клиническими исследованиями, однако по факту оказывается, что эти исследования либо проводятся с нарушением общепринятых стандартов (например, в исследованиях используется не настоящее плацебо-вещество), либо эти исследования сфабрикованы. Подробнее обо всём этом вы узнаете в данной серии.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Этот сериал заставит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Этот фильм должен посмотреть каждый, кого хоть немного волнуют вопросы своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей. Потому что если вы не разберётесь с поднятыми в фильме вопросами, то с большой долей вероятности вам или вашим детям будет уготована роль «пожизненного клиента» для системы здравоохранения и фарм.индустрии.
Если вы считаете, что люди должны знать об этом, и если вы хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий данного сериала, а также других материалов на тему здоровья. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, а также разоблачение всех якобы научных мифов, которые нам навязывает официальная медицина (что только благодаря вакцинам удалось победить многие болезни, что вакцины эффективны и безопасны, что иммунитет формируется только с помощью вакцин и т.п.) вы можете получить на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
Во второй серии продолжает рассматриваться тема безопасности вакцин. Знаете ли вы, что в состав вакцин входят такие вещества, как ртуть, алюминий, формальдегид, полисорбат 80, глифосат, и др.? Почти каждое из этих веществ, являясь токсином, нейротоксином или канцерогеном, способно вызывать разные болезни - от аллергии до аутизма и вплоть до рака. Но в комплексе эти вещества обладают так называемым эффектом синергии, т.е. их действие на организм многократно усиливается. Например, эмульгатор полисорбат 80, который из-за своей способности проникать через естественные защитные барьеры в организме (включая гематоэнцефалический барьер в мозге), используется в медицине для доставки лекарственных препаратов через эти защитные барьеры, точно так же проносит все эти токсичные компоненты вакцин через эти барьеры в мозг и другие области, минуя все естественные защитные механизмы.
Должны ли все эти токсины проникать в мозг? Нет! А что они тогда делают в вакцинах? Врачи вам этого не скажут!
Ни один человек в здравом уме не станет употреблять эти опасные токсины в комплексе с вирусами. Тем более, он не даст их своему ребенку, например, добавив в детское питание. Более того, если кто-то узнает, что человек дает своему ребенку такую "адскую смесь", то этого человека вполне обоснованно могут отправить в тюрьму за покушение на здоровье или жизнь ребенка. Однако при всём этом, большинство родителей слепо доверяют врачам вкалывать все эти компоненты своему ребенку в виде инъекции по десятки раз, минуя все защитные системы организма!
Производители вакцин, врачи, а также "продвинутые сторонники вакцинации" утверждают, что в вакцинах все эти вещества содержатся в таких малых количествах, что это не оказывает никакого вредного влияния на организм. Однако они не говорят о том, что кумулятивное (т.е. суммарное) воздействие всех токсинов в вакцинах за весь график вакцинации, многократно превышает все допустимые безопасные нормы. Также они не говорят о синергичном воздействии всех компонентов вакцин. Они говорят, что безопасность вакцин доказана клиническими исследованиями, однако по факту оказывается, что эти исследования либо проводятся с нарушением общепринятых стандартов (например, в исследованиях используется не настоящее плацебо-вещество), либо эти исследования сфабрикованы. Подробнее обо всём этом вы узнаете в данной серии.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Этот сериал заставит многих людей более ответственно и осознанно подходить к вопросам своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей.
Этот фильм должен посмотреть каждый, кого хоть немного волнуют вопросы своего здоровья и здоровья своих близких, в первую очередь детей. Потому что если вы не разберётесь с поднятыми в фильме вопросами, то с большой долей вероятности вам или вашим детям будет уготована роль «пожизненного клиента» для системы здравоохранения и фарм.индустрии.
Если вы считаете, что люди должны знать об этом, и если вы хотите ускорить выход новых серий, вы можете поддержать нашу работу по переводу новых серий данного сериала, а также других материалов на тему здоровья. Подробности – по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Подробные ответы на все вопросы, которые у вас могут возникнуть на тему вакцин, а также разоблачение всех якобы научных мифов, которые нам навязывает официальная медицина (что только благодаря вакцинам удалось победить многие болезни, что вакцины эффективны и безопасны, что иммунитет формируется только с помощью вакцин и т.п.) вы можете получить на этом сайте: http://homeoint.ru/privivki.htm
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