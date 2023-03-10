REAL CLOUD SEEDING ANTI GRAVITY FO TECNOLOGY CLOAKED IN CLOUDCLOAK TEC CHANGING THE ECOLOGY OF WORLD AS WELL AS THE THE CLIMATE - THE REAL CLIMATE CHANGERS!

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THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN AND THERE WILL ALWAYS BE SOMEONE OF DARK SPIRIT TO TRY AND CHANGE THE NATURAL ORDER OF THINGS , ALL OF THERE TECHNOLOGYS WILL COME CRASHING TO EARTH AS THEY PERCEIVE NOT! - THE TIME! AND THEY DO NOT FEAR ALMIGHTY GOD AS THEY WERE TRICKED WITH FAME STARDOM HIGH POSITIONS AND RECOGNITION FROM A VERBATIM MAIN STREAM MEDIA THEY ALSO RUN AND OWN FINANCED BY BIG FARMER AND BIG BANKING -ITS A BIG CLUB AND YOU AINT IN IT. THERE DAYS ARE NUMBERED AND IT WILL BE A BLESSING WHEN ALL OF THERE MOTHERS ARE BERIEVED OF THEM AND THERE KIND AND THERE EVIL WAYS.
GOD WILLING IT WONT BE LONG!