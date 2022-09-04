"Θυσιάζουν παιδιά", μαρτυρεί ο Ρόναλντ Μπέρναρντ πρώην στέλεχος της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ

Ο Ρόναλντ Μπέρναρντ συνεργαζόταν άμεσα με τους κορυφαίους ανθρώπους της οικονομικής ελίτ, οι οποίοι ουσιαστικά κυβερνούν τον κόσμο. Ήταν πολύ καλός στη διακίνηση των τεράστιων χρηματικών ροών τους, με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην μπορεί να ανακαλύψει τις εγκληματικές πρακτικές τους. Κάποια στιγμή τον προσκάλεσαν να συμμετάσχει στις λειτουργίες τους στις εκκλησίες του Σατανά.





Ο Bernard το έβρισκε διασκεδαστικό να βλέπει τις γυμνές γυναίκες και να απολαμβάνει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το επόμενο βήμα όμως τον συγκλόνισε: τον κάλεσαν να συμμετάσχει στη θυσία παιδιών.





Ανακάλυψε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στα υψηλότερα οικονομικά επίπεδα του κόσμου μας είναι όλοι μέρος μιας θρησκείας που ονομάζεται Εωσφορισμός, όπου θυσιάζονται παιδιά.





Μερικά από το μηνύματα του Ρόναλντ Μπέρναρντ:





- Ο μόνος τρόπος για να μπεις στα κορυφαία επίπεδα του οικονομικού κόσμου, είναι να βάλεις τη συνείδησή σου στην κατάψυξη.





- Αν θέλεις να μάθεις τι συμβαίνει στον κόσμο μας, τότε απλά ακολούθησε το χρήμα.





- Η οικονομική ελίτ φροντίζει να μην ξέρει κανείς τι πραγματικά συμβαίνει.





- Όλα τα λεγόμενα αντιμαχόμενα μέρη στην πραγματικότητα συνεργάζονται στενά, αν δείτε πώς ρέει το χρήμα μεταξύ τους.





- Οι μυστικές υπηρεσίες είναι εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες εμπορεύονται ναρκωτικά, όπλα, ανθρώπους κ.λπ. CIA, FBI, Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών, Μοσάντ... Όλοι τους.





- Όλοι όσοι εργάζονται στον οικονομικό κόσμο στην κορυφή υπογράφουν συμβόλαιο ζωής για να μην αποκαλύψουν ποτέ ονόματα; Διαφορετικά, τους σκοτώνουν.





- Οι άνθρωποι στα υψηλότερα επίπεδα εκπαιδεύονται για να γίνουν ψυχοπαθείς.





- Οι περισσότεροι άνθρωποι στην κορυφή του οικονομικού κόσμου λατρεύουν ένα άυλο ον που ονομάζεται "Εωσφόρος".





- Τα πάντα πρέπει να εμφανίζονται σαν κάτι διαφορετικό.





- Οι Σατανιστές διχάζουν και καταδυναστεύουν τους ανθρώπους. Μόλις οι άνθρωποι ορθώσουν το ανάστημά τους και ενωθούν, οι Εωσφοριστές θα ηττηθούν.





- Ο Ρόναλντ βασανίστηκε σωματικά από την οικονομική ελίτ, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκάλυπτε ποτέ την πραγματική τους

ταυτότητα.





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ΠΗΓΗ: “They sacrifice children”, says financial elite insider Ronald Bernard





https://stopworldcontrol.com/bernard/





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