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WWG1WGA - Die Posaune der Freiheit! ♫
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
█▓▒░EINER FÜR ALLE - ALLE FÜR EINEN - Das Lied zur Weltsituation
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Anlässlich der US-Wahl 2020 hier nochmal für das Regime das Werk von ⓌⒶⓀ
US-UT-Version: [https://www.bitchute.com/video/zwQmfVzk0SEl]
Original: [https://www.bitchute.com/video/pB11UWKT6Em1]
PotUS:
https://twitter.com/realDonaldTrump
Q-Postings:
https://qmap.pub
In der Numerologie steht die 777 für die göttliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit, die die Zahl des Teufels (666) übertrifft.
Donald John Trump kam am 14.06.1946 während eines Blutmondes zur Welt. Am 14.05.1948, also genau 700 Tage später wurde der Staat Israel gegründet. Bei seiner Amtseinführung war Herr Trump genau 70 Jahre, 7 Monate und 7 Tage alt.
Genau 70 Jahre nach der Gründung Isreals erkannte er Jerusalem als die israelische Hauptstadt an.
█▓▒░Donald [keltisch: Herrscher der Welt]
█▓▒░John [hebräisch: Die Gnade Gottes]
█▓▒░Trump [englisch: Posaune]
1.Korinther 15,51+52: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“
Quelle: Brummbär
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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Original: [https://www.bitchute.com/video/pB11UWKT6Em1]
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In der Numerologie steht die 777 für die göttliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit, die die Zahl des Teufels (666) übertrifft.
Donald John Trump kam am 14.06.1946 während eines Blutmondes zur Welt. Am 14.05.1948, also genau 700 Tage später wurde der Staat Israel gegründet. Bei seiner Amtseinführung war Herr Trump genau 70 Jahre, 7 Monate und 7 Tage alt.
Genau 70 Jahre nach der Gründung Isreals erkannte er Jerusalem als die israelische Hauptstadt an.
█▓▒░Donald [keltisch: Herrscher der Welt]
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1.Korinther 15,51+52: „Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden; und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden.“
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