41RCB Vi lyfter fram bortglömda vetenskapsmän

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon ShackGillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 011)Efter censuren finns vår kanal numera på 4 ställen. Spreaker, Youtube, archive.org och Bitchute men huvudstället är förståss spreaker.2) Simon och Patrik berättar lite grundläggande saker om Tychosmodellen.3) Patrik har fått kontakt med Åke Hemström som skrev och gav ut boken Tycho Brahes Världssystem år 1997 där han menade att Tycho Brahes modell är mer rättvisande än den Kopernikanska som vi använder oss av idag. Han stötte dock på patrull när han försökte sprida den inom vetenskapliga kretsar.4) Simon och Patrik berättar om sitt besök på Ven och även när de bevittnade en förhandsvisning av Hollywoodfilmen Apollo 11 och delger sina reflektioner kring den.5) Patrik har några tillägg att göra från det förra avsnittet då han pratade medicin.6) Vi läser upp presentationstexten till Föreningen Cui Bonos kommande föredrag med Markus Andersson.7) Simon Shacks låt Americal