284) Dr. Igor Shepherd expõe o genocídio (2020)

Créditos ao canal #ClaireEdwards Uncensored, original de Nov. 11, 2020:

101) Dr. Igor Shepherd about COVID Vaccines: global genetic genocide & biological weapons of mass destruction: https://www.brighteon.com/680ce9f9-193e-4d51-831b-4e19934aa19e

102) Dr. Igor Shepherd on Vaccines, 5G & eugenic weapons [subtitled summary]: https://www.brighteon.com/d4108068-610c-42f6-936e-985bfb52fc98





Full credits to KeepCOFree:

Nov11, 2020 - Keep Colorado Free & Open - Community Action Meeting: https://www.bitchute.com/video/FtZo6wIKVDdt/

O Dr. Igor Shepherd adverte sobre como as vacinas COVID são armas biológicas para um genocídio genético global, um horror está a assumir a forma de uma vacina verdadeiramente eugénica. O Dr. Igor Shepherd é um funcionário do Departamento de Saúde Pública do Wyoming. Desta vez é diferente, ninguém nunca viu nada assim.





O Dr. Igor Shepherd, M.D. é actualmente um Gestor do Programa de Prontidão e Contra-medidas na Unidade de Preparação e Resposta em Cheyenne, Wyoming. Tem sido orador público em numerosas conferências de preparação em todos os Estados Unidos e trabalha com o Centro de Controlo de Doenças para preparar e rever aplicações de Acordos Cooperativos de Preparação de Emergência, planos estratégicos, relatórios de progresso, dados, e resultados. Também fornece actualizações mensais para os Parceiros da Função Essencial do Estado e representantes da Saúde e dos Serviços Humanos. Antes de trabalhar para o estado de Wyoming, trabalhou em vários outros trabalhos de preparação para emergências e também num Local de Testes Nucleares para Operações de Contra-Terrorismo no Nevada, onde esteve envolvido em investigação e desenvolvimento técnico sobre preparação nacional e segurança nuclear para o Departamento de Justiça, Gabinete de Preparação Nacional, DHS, DOE, NNSA, DOD, DTRA, FEMA, Guarda Nacional, equipas SWAT tácticas, forças policiais, socorristas, e profissionais médicos.





MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

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https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

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