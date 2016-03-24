Стрелков VS Гринберг. Перепалка на МЭФ (24.03.16)

Комментарий Игоря Стрелкова:



Коротко прокомментирую недавнее выступление на МЭФ члена-корреспондента РАН Руслана Семёновича Гринберга, в котором он уделил повышенное внимание вовсе не моей скромной персоне и Комитету «25 января», а Новороссии и той политике, которую должен (по мнению «академика») проводить по отношению к ней президент Путин.



Цитировать не буду, сами посмотрите. Просто прокомментирую. (Воспользуюсь данной возможностью хотя бы потому, что в рамках заключительной конференции МЭФ оппонировать Руслану Семеновичу было бы нарушением регламента и проявлением непозволительного неуважения к организаторам, пригласившим меня участвовать в данном мероприятии).



Во-первых, обязан отметить, что искренне рад несогласию таких, с позволения сказать, «академиков» с нашей позицией. Если бы «Гринберг и Ко» её вдруг поддержали бы, был бы повод задуматься: «А правильно ли мы мыслим и поступаем?»



Во-вторых, подчеркну, Руслан Семёнович проявил редкую по нынешним временам откровенность, озвучив прямо перед широкой аудиторией свои откровенно русофобские взгляды, абсолютно ничем не закамуфлированные. Ведь, по его мнению, дело, за которое сложили голову уже тысячи русских людей, должно быть полностью проигнорировано властями страны, русским народом созданной. Сразу видно, что для господина Гринберга имеет значение только некое абстрактное «государство», гражданином которого он случайно (по рождению) оказался. На русский народ и его судьбы ему глубоко наплевать.



Браво, господин Гринберг! Так держать!

Продолжайте говорить как можно более откровенно и публично. Быть может, Вы сумеете быстрее развеять иллюзии русского народа в отношении таких как Вы «системных либералов» гораздо быстрее, чем мы все, вместе взятые.