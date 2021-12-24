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IFQ80 - Émission #80 du 23 décembre 2021 avec Alliance Humaine
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40 views • December 24, 2021
22 décembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions80:f
Image de profil de la chaîne
Chloé F. https://odysee.com/@Chloe_F:b
Dans cette 80e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Astrid Stuckelberger, directrice de l'ONG, Laurent Montesino médecin réanimateur entre Marseille et Paris, responsable de la plateforme "Soignez heureux" et Fanfan, responsable de l'école en ligne depuis octobre 2021 "T'as compris le coup ?" (TCLC).
L'ONG a été créée en septembre 2021. Son nom : Alliance Humaine - Santé Internationale (AH - SI). Elle compte à ce jour 17 000 patients inscrits.
Le site de l'AH - SI : https://www.ah-si.org/
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉SALIM LAÏBI :
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Canal Telegram : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
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