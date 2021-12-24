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IFQ80 - Émission #80 du 23 décembre 2021 avec Alliance Humaine
luciole
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40 views • December 24, 2021
22 décembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions80:f
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Chloé F. https://odysee.com/@Chloe_F:b

Dans cette 80e édition de votre émission hebdomadaire de l'Info en QuestionS, nous avons le plaisir d'accueillir Astrid Stuckelberger, directrice de l'ONG, Laurent Montesino médecin réanimateur entre Marseille et Paris, responsable de la plateforme "Soignez heureux" et Fanfan, responsable de l'école en ligne depuis octobre 2021 "T'as compris le coup ?" (TCLC).

L'ONG a été créée en septembre 2021. Son nom : Alliance Humaine - Santé Internationale (AH - SI). Elle compte à ce jour 17 000 patients inscrits.

Le site de l'AH - SI : https://www.ah-si.org/

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee

Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com

Solidarita : https://solidarita.net

Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur

DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur

👉SALIM LAÏBI :
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2

Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/

Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/

👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/

👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/

👉CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra

Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery

Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09

Instagram : https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh

Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9

VK : https://m.vk.com/id665557322

Canal Telegram : https://t.me/chloefinfosofficiel

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Site officiel : http://essentiellement.eu
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