Τα Σωτήρια Όπλα του Χριστιανού...

Ὁ πλεονάζων πληθυσμός θά μπορεῖ ἀκόμα νά ἐξοντωθεῖ ἀπό τίς ἐπιδημίες (σκόπιμη διασπορά ἰῶν στόν ἀέρα, τό νερό ἤ τίς τροφές) καί ἀπό τούς πολέμους κατά τῆς τρομοκρατίας.

Σέ ὅλες τίς δυτικές χῶρες, ἡ "ἀσφάλεια" θά ἀποτελέσει σίγουρα πρόσχημα γιά τήν αὔξηση τῆς καταστολῆς καί μίας πρωτοφανοῦς ὕφεσης τῆς δημοκρατίας. Τό τέλος τῆς δημοκρατίας, ἡ ἔνταση τῆς καταστολῆς καί ἡ ἐγκαθίδρυση ἑνός ἀστυνομικοῦ κράτους θά εἶναι τά ἀπαραίτητα "ἀξεσουάρ" τῆς νεοφιλελεύθερης οἰκονομίας, προκειμένου νά προλάβουν ὀγκούμενες καί βίαιες ἤ παράνομες ἀντιδράσεις τῆς

μάζας τῶν ἐκμεταλλευόμενων, τῶν φτωχῶν καί τῶν περιθωριοποιημένων (κλοπές, λεηλασίες, ἐξεγέρσεις...) καί γιά νά ἐνισχύσουν ἐπίσης τήν ὑποταγή καί τήν παραίτηση τῶν πολιτῶν ἀπό τά δικαιώματά τους, ἔτσι ὥστε νά ἀποτρέψουν μία ἐπανάσταση κατά τῆς ὑπονόμευσης καί τῆς "κοινωνικῆς ἰσοπέδωσης", στήν ὁποία ἔχουν ἀποδυθεῖ οἱ κυβερνήσεις καί οἱ πολυεθνικές.

Ἡ ὑποταγή στήν οἰκονομία τῆς Νέας Τάξης διευκολύνθηκε ἀπό τήν ἀποβλάκωση τοῦ

κόσμου πού προηγήθηκε χάρη στά Μέσα Ἐνημέρωσης, τήν ἐξασθένηση τῆς κριτικῆς του ἱκανότητας χάρη στήν προπαγάνδα καί τήν χειραγώγηση, ἀπό ἕναν τρόπο ζωῆς πού δέν ἀφήνει οὔτε χρόνο, οὔτε ἐνέργεια γιά σκέψη, τό στρές, τήν χημική καί ἠλεκτρομαγνητική μόλυνση, τά νοθευμένα τρόφιμα, τά ὑπνωτικά καί ἠρεμιστικά χάπια, τίς παρενέργειες τῶν φαρμάκων...



(ΤΥΦΩΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΓΑΘΟΣ ΛΟΓΟΣ" 2010, σελ. 221-222)