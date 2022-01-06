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Eva Herman & Andreas Popp - Stabil durch den Wandel (2022-01-03)
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Dies ist NICHT der offizielle Kanal von Eva Herman & Andreas Popp!
Qicknews stellt hier nur den Podcast zur Verfügung. Kommentare die hier direkt an Andreas Popp und/oder Eva Herman gerichtet werden laufen ins Leere!
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Quellen:
Webseite: https://www.eva-herman.net/
Telegram: https://t.me/EvaHermanOffiziell
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Themen dieser Ausgabe:
+++ Kanzler Scholz: Wie groß die Kluft zum Volk ist +++
+++ G7-Staaten: Deutschland übernimmt Präsidentschaft +++
+++ Silvester Hamburg: Zigtausende feiern, Polizei komplett überfordert +++
+++ Harmloses Omikron: USA, England, Dänemark fahren Maßnahmen runter +++
+++ Gefährliches Omikron: Deutschland warnt vor Riesen-Problemen +++
+++ RKI: 95,6 Prozent der Omikron-Positiven sind vollständig geimpft +++
+++ Abkehr vom US-Dollar: Zahlreiche Länder decken sich mit Gold ein +++
+++ USA: Bankensicherungsfond am Abgrund? +++
+++ EU-Chefin von der Leyen: Atomkraftwerke sollen unter Auflagen grün werden +++
+++ Grüne völlig fertig: Hat Scholz vergrüntem Atomstrom heimlich zugestimmt? +++
+++ Renommierter Experte: Deutschlands Sonderweg der AKW-Stillegung kostet Milliarden +++
+++ Montagsspaziergänge: Wie verhält man sich richtig? +++
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Tipp von einem Abonnenten für die Benzinversorgung des Stromaggregats (PDF): https://filehorst.de/d/ezkyDspb
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Qicknews Forum: https://www.qicknews.de/Forum/
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Quellen:
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Telegram: https://t.me/EvaHermanOffiziell
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+++ Kanzler Scholz: Wie groß die Kluft zum Volk ist +++
+++ G7-Staaten: Deutschland übernimmt Präsidentschaft +++
+++ Silvester Hamburg: Zigtausende feiern, Polizei komplett überfordert +++
+++ Harmloses Omikron: USA, England, Dänemark fahren Maßnahmen runter +++
+++ Gefährliches Omikron: Deutschland warnt vor Riesen-Problemen +++
+++ RKI: 95,6 Prozent der Omikron-Positiven sind vollständig geimpft +++
+++ Abkehr vom US-Dollar: Zahlreiche Länder decken sich mit Gold ein +++
+++ USA: Bankensicherungsfond am Abgrund? +++
+++ EU-Chefin von der Leyen: Atomkraftwerke sollen unter Auflagen grün werden +++
+++ Grüne völlig fertig: Hat Scholz vergrüntem Atomstrom heimlich zugestimmt? +++
+++ Renommierter Experte: Deutschlands Sonderweg der AKW-Stillegung kostet Milliarden +++
+++ Montagsspaziergänge: Wie verhält man sich richtig? +++
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