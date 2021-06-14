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[VOSTFR] Joran interroge Fauci pour savoir si les protestations augmentent la propagation du virus
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20 views • June 14, 2021
Le député Jim Jordan (R-OH) interroge le Dr Anthony Fauci,
le plus haut responsable national des maladies infectieuses,
lors d'une audition de la sous-commission parlementaire sur
la crise du coronavirus, le 31 juillet.
Vidéo originale :
https://youtu.be/BlGZ6UJt3hM
Un parallèle intéresssant :
https://youtu.be/66Jhq-zGV88
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