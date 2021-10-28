Ταλιμπάν υγειονομιστές ΛΙΝΤΣΆΡΟΥΝ αμασκοφόρετο μέσα στο ναό με την παρότρυνση του ιερέα....

Σημεία των καιρών. Πεδίο μάχης η εκκλησία. 15 άτομα σαπίζουν στο ξύλο πιστό που δεν έφερε μάσκα με την παρότρυνση του ”ιερέα”.Ο υγειονομικός εξτρεμισμός ανταγωνίζεται το θρησκευτικό φανατισμό και σε κάποιες περιπτώσεις τον υπερβαίνει.. Πεδίο μάχης η εκκλησία. Σε Καθολική εκκλησία 15 άτομα σαπίζουν στο ξύλο πιστό που δεν έφερε μάσκα με την παρότρυνση του ”ιερέα” που είναι ο πρώτος που του κάνει παρατήrηση. Γρονθοκοπήματα,κουτουλιές,κλωτσιές χτυπήματα κάθε είδους καθήλωση του άνευ μάσκα από τους μασκοφόρους πιστούς που τον βγάζουν σηκωτό και σχεδόν αναίσθητο από το ρινγκ εκκλησία…Ρίχνουν ως και την Αγία Τράπεζα κατά τη συμπλοκή!Οι ”πιστοί” πειθήνια όργανα του πνευματικού τους καθοδηγητή για την περίσταση εγκέφαλου συμμορίας δρουν ως κακοποιά στοιχεία και θρησκευτικοί χούλιγκαν μέσα στο χώρο που υποτίθεται λατρεύουν το Θεό της αγάπης.Oύτε στα τελευταία καταγώγια της νύχτα τέτοιες σκηνές. Ο ανίερος ιερέας τελεί χρέη περισσότερο κόουτς σε κατς παρά υποστηρίζει την ιδιότητά του. Λειτουργός της βίας και του εγκλήματος…..Το μασκοφορεμένο ποίμνιο έχει καθηλωθεί από τα διαδραματιζόμενα και σημειωτέον ότι η σκηνή εξελίσσεται μπροστά σε παιδιά που καλούνται να πιστέψουν ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης.Ήταν λιντσάρισμα κανονικό από Ταλιμπάν υγειονομιστές που έχουν παρεισφρήσει στις χριστιανικές εκκλησίες και ως νταήδες κάνουν κουμάντο ως μπράβοι και πορτιέρηδες. Σκοπός τους η τρομοκράτηση κι αν χρειαστεί να δίνουν ένα γερό μάθημα σε όσους αρνούνται να ευθυγραμμιστούν με τις ντιρεκτίβες…… εξ άνωθεν.Τα καλυμμένα χαρακτηριστικά ευνοούν από άποψη ψυχολογία την έξαρση εγκληματικότητας αφού παρέχουν ψευδασφάλεια ασυλίας στους δράστες..Αυτή η πλάνη θα πάει πολύ μακριά ……