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Un médecin new-yorkais témoigne
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20 views • May 18, 2020
Vidéo rapportée et sous-titrée par le site Ciel Voilé le 6 avril 2020 : http://www.cielvoile.fr/2020/04/covid19-teloignage-d-un-medecin-urgentiste-a-new-york.html
Le Dr. Cameron Kyle-Sidell est un médecin urgentiste de New-York.
"La covid19, telle que j'ai pu la voir, n'est pas une pneumonie, et ne devrait pas être traitée comme telle, elle apparaît plutôt comme ressemblant à une maladie de haute altitude. C'est comme si les patients étaient dans un avion à 9000 mètres et que la pressurisation de la cabine diminuait lentement. Ces patients sont lentement privés d'oxygène. J'ai vu des patients dépendants de l'oxygène enlever leur masque à oxygène et rapidement progresser vers un état d'anxiété, de détresse émotionnelle, et finalement leur visage est devenu bleu. Ils ne ressemblent pas à des patients qui meurent de pneumonie. Les patients atteints sont dans le même état qu'une personne que l'on aurait déposée au sommet de l'Everest, sans avoir le temps de s'acclimater. Un respirateur est indiqué dans le cas de détresse respiratoire aiguë ou insuffisance respiratoire, c'est à dire qu'il aide à faire le travail que les muscles ne peuvent plus faire parce qu'ils sont trop fatigués pour le faire. Or les muscles de ces patients fonctionnent bien. Le respirateur apporte un peu d'oxygène aux patients qui en ont besoin, mais la méthode, appliquée largement partout, qui consiste à programmer le respirateur, basée sur la notion d'insuffisance respiratoire, opposée à la notion de défaillance en oxygène (alors qu'il y beaucoup d'autres méthodes qui peuvent être utilisées avec un respirateur), qui vise à augmenter la pression dans les poumons pour qu'ils s'ouvrent, en fait provoque plus de mal que de bien. Parce que la pression que nous fournissons aux poumons, nous la fournissons à des poumons qui ne peuvent pas la supporter, la soutenir. Ainsi le syndrome de détresse respiratoire aiguë que nous observons, et que le monde entier observe, pourrait n'être rien d'autre qu'une blessure des poumons provoquée par le respirateur. Les respirateurs sont utiles mais doivent être utilisés différemment et de manière plus sûre."
Le Dr. Cameron Kyle-Sidell est un médecin urgentiste de New-York.
"La covid19, telle que j'ai pu la voir, n'est pas une pneumonie, et ne devrait pas être traitée comme telle, elle apparaît plutôt comme ressemblant à une maladie de haute altitude. C'est comme si les patients étaient dans un avion à 9000 mètres et que la pressurisation de la cabine diminuait lentement. Ces patients sont lentement privés d'oxygène. J'ai vu des patients dépendants de l'oxygène enlever leur masque à oxygène et rapidement progresser vers un état d'anxiété, de détresse émotionnelle, et finalement leur visage est devenu bleu. Ils ne ressemblent pas à des patients qui meurent de pneumonie. Les patients atteints sont dans le même état qu'une personne que l'on aurait déposée au sommet de l'Everest, sans avoir le temps de s'acclimater. Un respirateur est indiqué dans le cas de détresse respiratoire aiguë ou insuffisance respiratoire, c'est à dire qu'il aide à faire le travail que les muscles ne peuvent plus faire parce qu'ils sont trop fatigués pour le faire. Or les muscles de ces patients fonctionnent bien. Le respirateur apporte un peu d'oxygène aux patients qui en ont besoin, mais la méthode, appliquée largement partout, qui consiste à programmer le respirateur, basée sur la notion d'insuffisance respiratoire, opposée à la notion de défaillance en oxygène (alors qu'il y beaucoup d'autres méthodes qui peuvent être utilisées avec un respirateur), qui vise à augmenter la pression dans les poumons pour qu'ils s'ouvrent, en fait provoque plus de mal que de bien. Parce que la pression que nous fournissons aux poumons, nous la fournissons à des poumons qui ne peuvent pas la supporter, la soutenir. Ainsi le syndrome de détresse respiratoire aiguë que nous observons, et que le monde entier observe, pourrait n'être rien d'autre qu'une blessure des poumons provoquée par le respirateur. Les respirateurs sont utiles mais doivent être utilisés différemment et de manière plus sûre."
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