π. Θεόδωρος Ζήσης, "Δήλωση διακοπής μνημοσύνου (2017) Θεσσαλονίκης Ανθίμου "
1
2 views • 22 hours ago
"Ὅσοι ἐπίσκοποι ἀναγνωρίζουν τήν ψευδο-σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης (2016) δέν πρέπει νά μνημονεύονται στίς ἱερές Ἀκολουθίες". Τήν Κυριακή, 01 Μαρτίου (τῆς Ὀρθοδοξίας) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα: "Δήλωση διακοπῆς μνημοσύνου τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου (2017)". Στήν ἀρχή ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε, λόγῳ ἑορτολογικῆς ἐπικαιρότητος, στόν θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τήν καταδίκη καί τόν ἀναθεματισμό τῆς αἵρεσης τῶν Εἰκονομάχων, ὅπως καί στήν καταδίκη ὅλων τῶν αἱρέσεων. Στήν συνέχεια, ἐπειδή ἡ ψευδο-σύνοδος τῆς Κρήτης (2016) ὀνόμασε τίς αἱρέσεις ἐκκλησίες καί νομιμοποίησε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἰδίαιτερα μέ τήν συνοδική ἔγκριση τῆς συμμετοχῆς στό λεγόμενο "Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν", τῶν εἰκονομάχων Προτεσταντῶν, ἐξήγησε τούς λόγους, γιά τούς ὁποίους τηρώντας τούς ἱερούς Κανόνες καί τήν Πατερική Παράδοση ἔπαυσε νά μνημονεύει στίς Ἀκολουθίες τό ὄνομα τοῦ τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου στίς 5 Μαρτίου 2017, κατά τήν συμπεσοῦσα Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, πρίν ἀπό ἐννέα χρόνια. Παρουσίασε στό πολυπληθές ἀκροατήριο τήν "Δήλωση διακοπῆς μνημοσύνου" πού ἀπέστειλε πρός τόν τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀρθρώνεται στίς ἑξῆς ἑνότητες: 1. Εἰκονομαχία καί Οἰκουμενισμός 2. Ἐπί δεκαετίες ἀποδοκιμάζεται ὁ Οἰκουμενισμός. 3. Γιατί ἐπιταχύνθηκε ἡ σύγκληση τῆς ψευδο-συνόδου τῆς Κρήτης; 4. Ὁ Οἰκουμενισμός νομιμοποιεῖται καί εἰσάγεται στἠν Ἐκκλησία. 5. Ἐλπίζαμε νά ἀντιδράσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά διαψευσθήκαμε. 6. Τί δέον γενέσθαι; Διακοπή μνημοσύνου. 7. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἐπισκόπου εἶναι τό νά ὀρθοδοξεῖ, νά ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς Ἀληθείας. 8. Δέν πρέπει νά λέμε ψέμματα μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα. 9. Ἡ διακοπή μνημοσύνου δικαιολογεῖται ἔναντι ὅλων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. 10. Ὁλοφάνερα οἰκουμενιστής ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Ἐμπίπτει στόν 15ο Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας. Ἔκλεισε τήν παρουσίαση ὁ π. Θεόδωρος καί τήν "Δήλωση" σημειώνοντας, ὅτι ἀκολουθεῖ τόν Ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικό, ὁ ὁποῖος συνοψίζει τήν Ἀποστολική καί Πατερική Παράδοση, λέγοντας: "Εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι, ὅσο ἀπομακρύνομαι ἀπό τόν λατινόφρονα πατριάρχη καί τούς ὁμοίους του, τόσο προσεγγίζω στό Θεό καί σέ ὅλους τούς Ἁγίους, καί ὅταν χωρίζομαι ἀπό αὐτούς, τότε ἑνώνομαι μέ τήν Ἀλήθεια καί μέ τούς Ἁγίους Πατέρες καί Θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας" (Λόγοι ἐν τῇ τελευτῇ αὐτοῦ, Patrologia Orientalis 17, 485).
