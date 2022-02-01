Лагеря, «красный» и «синий» списки (с «жёлтым» списком можно и подождать, но судьба таких незавидна)

Vera Nika 133 followers Follow 3 Share Add to... Share Report

385 views • February 01, 2022



«Американские концлагеря».

«Более 800 американских концлагерей находятся в полной оперативной готовности к приему заключенных .

Эти лагеря находятся в ведение FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях) и могут быть запущены& объявлением военного положения (строка написанная карандашом президента, плюс подпись Генерального Прокурора, как гаранта).

Примечание переводчика: эти лагеря находятся под круглосуточной охраной, несмотря на то, что они пусты. К лагерям подведены железные дороги, многие лагеря имеют аэропорты. Подобно Аушвитцу, некоторые из лагерей имеют воздухонепроницаемые постройки. Большинство лагерей рассчитано на содержание 20000 заключенных. Крупнейшие из этих комплексов находятся близ Фэрбэнкса, Аляска. Комплексы Аляски могут одновременно позволить подлечить ментальное здоровье в массовом порядке около 2 миллионов человек. Предназначения всех этих неподвижных и движимых комплексов подавляющему большинству американцев неизвестно. И поэтому вокруг них множатся слухи и сплетни: одни считают, что многие постройки предназначены для дислокации..



...По всему миру сейчас создаются тысячи концентрационных лагерей с газовыми камерами, мощность некоторых из них доходит до 26 тысяч в час! Эти лагеря куда как свидетельствует высокопоставленный американский инсайдер будут свозится врагов Нового Мирового Порядка из красного и синих списков. Красный список предназначен к немедленному уничтожению и сожжению в крематориях. Синий список будет арестован через 2 недели после захвата власти Антихристом и отправится в газовые камеры! Люди из жёлтого списка сопротивляться не будут, не потому что у них нет оружия..... А потому что они во всём привыкли слушаться телезомбификатора... . У тех же из них у которых будет возмущение против происходящего, будут дезактивированы с помощью психотронного оружия работающего через мобильный телефон и отправлены на перепрограммирование и чипирование!!!! Фотографии и видео лагерей, газовых камер и солдат Нового Мирового Порядка прилагаются по этому видео ... Молитесь о том чтобы попасть в красный список, судьба жёлтого ох как не завидна».



В «Красный список» будут занесены все люди, которые будут знать о истинном сатанинском естестве этой системы и будут противиться ей и возвещать людям правду, сюда относятся лидеры патриотических групп, общественные лидеры, христианские лидеры, лидеры Интернета и т.д. Так же очень важно знать и о том, что будет очень много «подставных лидеров» т.е. тех людей, которые служат сатанинской системе, и намеренно будут возбуждать в обществе протесты, бунт и восстание против системы, они будут призывать к насилию и беспорядкам. Все знающие Бога не должны отзываться на эти призывы. Даже в Библии, словами Спасителя Иисуса сказано «все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матф., 26:52).

ФАКТ: самым сильным и эффективным оружием, является «мировоззренческое», это информационное оружие, с помощью которого у людей формируют ЛОЖНОЕ представление о реальности. Тёмные уже веками насаждали своё крайне искажённое миропонимание, включая и искажение христианской веры, особенно в предсказанные «последние дни». Когда и появилось, например, протестантство, патриархальное искажение нововерчества и обновленчества со времён сталинской ПЦ. А с католицизмом ещё и в средневековые времена было ясно, отличились, не отмыться. Так что уже не по названию определяется вера в Бога. Во всех деноминациях есть хотя бы стремящиеся к правде. Впрочем, среди невоцерковленных наверное больше, потому что явно они разборчивее, не согласились верить всяким искажениям. Верят уже как могут. И таким праведникам больше Бог откроется, они сами проявятся в испытаниях, осознают великий Закон Творца. И Свет примут. (Это как сказано было ещё учёным, «Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками» Мысли. Блез Паскаль).



В «Синий список» будут занесены все последователи лидеров из «Красного списка».



А в «Желтый список» будет занесено большинство населения, это те люди, которые безразлично относятся к установлению «нового мирового порядка-концлагеря-тирании» или даже поддерживают его, люди, которые ничего не знают о его сути и не хотят о ней знать или поверить в нее. К таковым людям не будут предъявлены никакие угрозы и обвинения, все их дальнейшие действия будут проинструктированы, и они молча будут повиноваться правлению новой, глобальной системы.



ВАЖНО: Они намеренно НЕ скрывают информацию о «новом мировом порядке» и даже активно способствуют ее распространению. Чтобы как можно больше людей попало в «Красный» и «Синий» списки...



ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации - МОЛИТВА СВЕТА!



Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ Лагеря, «красный» и «синий» списки (с «жёлтым» списком можно и подождать, но судьба таких незавидна).«Американские концлагеря».«Более 800 американских концлагерей находятся в полной оперативной готовности к приему заключенных .Эти лагеря находятся в ведение FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях) и могут быть запущены& объявлением военного положения (строка написанная карандашом президента, плюс подпись Генерального Прокурора, как гаранта).Примечание переводчика: эти лагеря находятся под круглосуточной охраной, несмотря на то, что они пусты. К лагерям подведены железные дороги, многие лагеря имеют аэропорты. Подобно Аушвитцу, некоторые из лагерей имеют воздухонепроницаемые постройки. Большинство лагерей рассчитано на содержание 20000 заключенных. Крупнейшие из этих комплексов находятся близ Фэрбэнкса, Аляска. Комплексы Аляски могут одновременно позволить подлечить ментальное здоровье в массовом порядке около 2 миллионов человек. Предназначения всех этих неподвижных и движимых комплексов подавляющему большинству американцев неизвестно. И поэтому вокруг них множатся слухи и сплетни: одни считают, что многие постройки предназначены для дислокации.....По всему миру сейчас создаются тысячи концентрационных лагерей с газовыми камерами, мощность некоторых из них доходит до 26 тысяч в час! Эти лагеря куда как свидетельствует высокопоставленный американский инсайдер будут свозится врагов Нового Мирового Порядка из красного и синих списков. Красный список предназначен к немедленному уничтожению и сожжению в крематориях. Синий список будет арестован через 2 недели после захвата власти Антихристом и отправится в газовые камеры! Люди из жёлтого списка сопротивляться не будут, не потому что у них нет оружия..... А потому что они во всём привыкли слушаться телезомбификатора... . У тех же из них у которых будет возмущение против происходящего, будут дезактивированы с помощью психотронного оружия работающего через мобильный телефон и отправлены на перепрограммирование и чипирование!!!! Фотографии и видео лагерей, газовых камер и солдат Нового Мирового Порядка прилагаются по этому видео ... Молитесь о том чтобы попасть в красный список, судьба жёлтого ох как не завидна».В «Красный список» будут занесены все люди, которые будут знать о истинном сатанинском естестве этой системы и будут противиться ей и возвещать людям правду, сюда относятся лидеры патриотических групп, общественные лидеры, христианские лидеры, лидеры Интернета и т.д. Так же очень важно знать и о том, что будет очень много «подставных лидеров» т.е. тех людей, которые служат сатанинской системе, и намеренно будут возбуждать в обществе протесты, бунт и восстание против системы, они будут призывать к насилию и беспорядкам. Все знающие Бога не должны отзываться на эти призывы. Даже в Библии, словами Спасителя Иисуса сказано «все, взявшие меч, мечом погибнут» (Матф., 26:52).ФАКТ: самым сильным и эффективным оружием, является «мировоззренческое», это информационное оружие, с помощью которого у людей формируют ЛОЖНОЕ представление о реальности. Тёмные уже веками насаждали своё крайне искажённое миропонимание, включая и искажение христианской веры, особенно в предсказанные «последние дни». Когда и появилось, например, протестантство, патриархальное искажение нововерчества и обновленчества со времён сталинской ПЦ. А с католицизмом ещё и в средневековые времена было ясно, отличились, не отмыться. Так что уже не по названию определяется вера в Бога. Во всех деноминациях есть хотя бы стремящиеся к правде. Впрочем, среди невоцерковленных наверное больше, потому что явно они разборчивее, не согласились верить всяким искажениям. Верят уже как могут. И таким праведникам больше Бог откроется, они сами проявятся в испытаниях, осознают великий Закон Творца. И Свет примут. (Это как сказано было ещё учёным, «Люди делятся на праведников, которые считают себя грешниками, и грешников, которые считают себя праведниками» Мысли. Блез Паскаль).В «Синий список» будут занесены все последователи лидеров из «Красного списка».А в «Желтый список» будет занесено большинство населения, это те люди, которые безразлично относятся к установлению «нового мирового порядка-концлагеря-тирании» или даже поддерживают его, люди, которые ничего не знают о его сути и не хотят о ней знать или поверить в нее. К таковым людям не будут предъявлены никакие угрозы и обвинения, все их дальнейшие действия будут проинструктированы, и они молча будут повиноваться правлению новой, глобальной системы.ВАЖНО: Они намеренно НЕ скрывают информацию о «новом мировом порядке» и даже активно способствуют ее распространению. Чтобы как можно больше людей попало в «Красный» и «Синий» списки...ЗАЩИТА против нанесения начертания и чипизации - МОЛИТВА СВЕТА! https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Keywords vaccinationtechnologytranshumanismtotalchippingcoronaviruskoronavirusgenocidluciferinnanotechnologieevacuation population controlchip protection

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