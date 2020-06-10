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"11 Vaccins" Conférence - "Enjeux, décryptages et vérités" par le Dr. Didier Tarte
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0 view • June 10, 2020
Import YT 4 août 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Fw0l8jDTCUg
Chaîne YT Bubbles 2.0 : https://www.youtube.com/channel/UCtytWbHFVKzEIqoiNbDpKFw
Origine de la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZmS5rs5_av4
Provenant de la chaîne YouTube "Culture Populaire" : https://www.youtube.com/channel/UCwLWjq0FcsNYNaWQI-WnIsw
Ajoutée le 13 mars 2018
Dr. Didier Tarte : Médecin du travail dans un Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Plusieurs fois menacé par le conseil de l’ordre, il a démissionné en 2011. Très critique à l’égard de ses pairs qui dénoncent l’inutilité, voire la dangerosité d’une pléiade de médicaments, mais se taisent face au tabou des vaccins. Il considère que la médecine conventionnelle est une impasse, qui méprise l’influence électromagnétique dans la structuration du vivant sur le plan cellulaire.
Chaîne YT Bubbles 2.0 : https://www.youtube.com/channel/UCtytWbHFVKzEIqoiNbDpKFw
Origine de la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZmS5rs5_av4
Provenant de la chaîne YouTube "Culture Populaire" : https://www.youtube.com/channel/UCwLWjq0FcsNYNaWQI-WnIsw
Ajoutée le 13 mars 2018
Dr. Didier Tarte : Médecin du travail dans un Centre de gestion de la fonction publique territoriale. Plusieurs fois menacé par le conseil de l’ordre, il a démissionné en 2011. Très critique à l’égard de ses pairs qui dénoncent l’inutilité, voire la dangerosité d’une pléiade de médicaments, mais se taisent face au tabou des vaccins. Il considère que la médecine conventionnelle est une impasse, qui méprise l’influence électromagnétique dans la structuration du vivant sur le plan cellulaire.
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