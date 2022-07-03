ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Δρ Rochagné KILIAN: "Τα επίπεδα D-DIMER είναι πολύ υψηλά μετά τον εμβολιασμό"

Η ειδικός στην επείγουσα ιατρική, Δρ Rochagné Kilian, καταγγέλλει την ανησυχητική αύξηση των επιπέδων D-dimer σε ασθενείς μετά τη λήψη εμβολίου κατά του Covid 19.





Στο βίντεο εξηγεί το φαινόμενο της μικροθρόμβωσης, που καταδεικνύει την πιθανή ανάπτυξη αυτοάνοσου νοσήματος, και οδηγεί σε αύξηση του επιπέδου του D-dimer στους εμβολιασμένους.





«Το D-dimer αποκαλύπτει οποιαδήποτε θρόμβωση. Ποτέ σε ολόκληρη την καριέρα μου δεν έχω δει τόσο υψηλές τιμές ή τόσο μεγάλο αριθμό θετικών ανθρώπων».





«Τιμές πάνω από 3000, πάνω από 5000! Και οι αξονικές τομογραφίες είναι αρνητικές. Οπότε υποψιάζομαι ότι υπάρχουν μικροί «σβώλοι» διάσπαρτοι τριγύρω».





Αυτό είναι το παράδοξο, σε άτομα που εμβολιάστηκαν με δύο δόσεις να βρίσκουμε τιμές D-dimer πολύ υψηλές, αλλά χωρίς να βρίσκεται θρόμβος στις αξονικές. Μια εύλογη εξήγηση θα ήταν η ύπαρξη μικροθρόμβων που είναι αόρατοι σε σαρώσεις διάσπαρτες σε όλο το σώμα.





Η Kilian υπολόγισε ότι το 80% των ασθενών που είδε στα επείγοντα τον τελευταίο μήνα, με ανεξήγητα συμπτώματα, είχαν κάνει τον «διπλό εμβολιασμό».





ΠΗΓΗ 1:

https://www.lifesitenews.com/news/ontario-er-doctor-resigns-over-mandatory-vaccines-and-falsehoods/





ΠΗΓΗ 2:

https://resistance-mondiale.com/la-dr-rochagne-killian-lance-lalerte-sur-les-d-dimeres-eleves-associes-aux-vaccins-covid-et-presente-les-causes-probables-et-diagnostics-associes





ΠΗΓΗ 3:

https://www.npr.org/sections/health-shots/2020/11/05/917317541/clots-strokes-and-rashes-is-covid-19-a-disease-of-the-blood-vessels





ΠΗΓΗ 4:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32617313/





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