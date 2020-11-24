35) Appel urgent à se réveiller: la 5G est un danger pour le corps et la vie!

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Appel urgent à se réveiller : la 5G est un danger pour le corps et la vie !

www.kla.tv/13859 | (pour lire la description vidéo complète)

15.02.2019



Les soi-disant médias de qualité donnent un rapport enthousiaste sur la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G.

D’après eux, l'Allemagne serait « à la traîne » en termes de couverture de téléphonie mobile et, en tant que site économique important, elle aurait absolument besoin d'une couverture de téléphonie mobile homogène.

D’après eux il ne devrait plus y avoir de zones blanches. La 5G devrait permettre une conduite autonome, elle nous avertirait automatiquement lorsque la bouteille de lait serait vide et elle serait existentielle pour notre avenir.

Nous vous interpellons vivement aujourd’hui avec un appel urgent à se réveiller. Voici maintenant les dangers essentiels de la 5G :



1. La 5G : Danger pour notre intégrité physique !

La 5G signifie donc deux choses:

1) Des antennes à micro-ondes omniprésentes

2) Une augmentation dramatique de l'intensité du rayonnement



CONCLUSION 1: la 5G représente une menace considérable pour l'intégrité physique des humains et des animaux !



2. La 5G : Danger pour la vie et pour notre liberté

Dès que TOUT sera digitalisé et que l'Internet des Objets sera connecté au monde réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain !



CONCLUSION 2: La 5G ouvre la voie à une « dictature de la surveillance » dont même George Orwell n'aurait pu imaginer l'ampleur.



Chers téléspectateurs, les médias de masse ayant jusqu'à présent caché ces contre voix à la population, cette émission n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un appel.

Car au printemps 2019 les fréquences seront mises aux enchères par l'Agence fédérale des réseaux. L'objectif est que 98 % des ménages soient connectés au réseau 5G d'ici fin 2022.

C'est pourquoi nous vous prions de soutenir notre appel au réveil en envoyant cette émission MAINTENANT au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances par le biais du lien !

Pour en savoir plus sur la technologie 5G, consultez notre série sur la 5G. De cette façon, vous pouvez aider activement à réveiller votre environnement immédiat et à créer un puissant contre-mouvement commun.



Sources / Liens :

https://www.youtube.com/watch?v=BLGsWDOuXVQ

(ARD-Tagesschau 26.11.18)

https://www.zeitenschrift.com/artikel/5g-mobilfunk-globaler-mikrowellenherd-ohne-entrinnen

https://www.epochtimes.de/gesundheit/mysterioeses-massenvogelsterben-in-den-haag-mobilfunk-5g-gefaehrlicher-als-gedacht-a2706294.html

https://www.5gspaceappeal.org/

https://globalundergroundnews.de/the-5g-beast-system-memo/

https://www.youtube.com/watch?v=jE4uaGdwnAs Appel urgent à se réveiller: la 5G est un danger pour le corps et la vie | publié sur ma chaîne youtube 'Clarity with Claire Edwards' en 04/04/2019: https://www.youtube.com/watch?v=V1G-6Lc-dWQ Appel urgent à se réveiller : la 5G est un danger pour le corps et la vie !www.kla.tv/13859 | (pour lire la description vidéo complète)15.02.2019Les soi-disant médias de qualité donnent un rapport enthousiaste sur la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G.D’après eux, l'Allemagne serait « à la traîne » en termes de couverture de téléphonie mobile et, en tant que site économique important, elle aurait absolument besoin d'une couverture de téléphonie mobile homogène.D’après eux il ne devrait plus y avoir de zones blanches. La 5G devrait permettre une conduite autonome, elle nous avertirait automatiquement lorsque la bouteille de lait serait vide et elle serait existentielle pour notre avenir.Nous vous interpellons vivement aujourd’hui avec un appel urgent à se réveiller. Voici maintenant les dangers essentiels de la 5G :1. La 5G : Danger pour notre intégrité physique !La 5G signifie donc deux choses:1) Des antennes à micro-ondes omniprésentes2) Une augmentation dramatique de l'intensité du rayonnementCONCLUSION 1: la 5G représente une menace considérable pour l'intégrité physique des humains et des animaux !2. La 5G : Danger pour la vie et pour notre libertéDès que TOUT sera digitalisé et que l'Internet des Objets sera connecté au monde réel, on aura créé un contrôle total sur chaque être humain !CONCLUSION 2: La 5G ouvre la voie à une « dictature de la surveillance » dont même George Orwell n'aurait pu imaginer l'ampleur.Chers téléspectateurs, les médias de masse ayant jusqu'à présent caché ces contre voix à la population, cette émission n'est pas seulement un signal d'alarme, mais aussi un appel.Car au printemps 2019 les fréquences seront mises aux enchères par l'Agence fédérale des réseaux. L'objectif est que 98 % des ménages soient connectés au réseau 5G d'ici fin 2022.C'est pourquoi nous vous prions de soutenir notre appel au réveil en envoyant cette émission MAINTENANT au plus grand nombre possible de vos amis et connaissances par le biais du lien !Pour en savoir plus sur la technologie 5G, consultez notre série sur la 5G. De cette façon, vous pouvez aider activement à réveiller votre environnement immédiat et à créer un puissant contre-mouvement commun.Sources / Liens :(ARD-Tagesschau 26.11.18) Keywords emf5gwi-fiviedangerresonanceexpositionenfantssantenon ionisantmicro-ondesnocifsans filtelephone portableemf pulsefrequences

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