Οι συνέπειες του εγκλεισμού, όλοι έξω | Ντοκιμαντέρ

👉 Δείτε το τρέιλερ δωρεάν από το ντοκιμαντέρ: “Οι συνέπειες του εγκλεισμού, όλοι έξω” [Effetto Lockdown, fuori tutti].

📍 Με την ψευτοπανδημία του κορονοϊού συντελέστηκε το μεγαλύτερο έγκλημα στην ανθρωπότητα, σε πλανητικό επίπεδο από καταβολής κόσμου.

Ποιο από τα κόμματα καινούργια ή/και παλιά, έβαλε σαν προεκλογική σημαία την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για αυτό το έγκλημα ? Κανένα!!!

📍 Η δικαστική εξουσία ενήργησε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης ? ΟΧΙ.

‼️Συμπέρασμα: Είναι όλα τα κόμματα μαζί με την δικαστική εξουσία συνένοχοι στο έγκλημα.

Και όχι μόνο! Είναι συνένοχοι και όλοι οι πολίτες που συμμετείχαν και στήριξαν το έγκλημα, ανεξαρτήτου επαγγέλματος αλλά πρώτο από όλα θα τοποθετήσω το ιατρικό επάγγελμα και μετά όλα τα άλλα.

👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/649

Μπορούν να παρακολουθήσουν ολόκληρο το ντοκιμαντέρ, διάρκειας 1,5 περίπου ώρας μόνο συνδρομητές με πληρωμή του καναλιού Nioland στο Substack εδώ:

https://nioland.substack.com/p/649

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