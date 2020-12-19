Виктория ПреобРАженская. «Гиперборейский Словарь Матери Мира, или РАдной Сириусианский Язык Нетеров (Волшебное Слово)». Читает Автор. https://youtu.be/l2ZHmQtHISY

Авторские Сайты Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС):

https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС

https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©

Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/10/19/giperborejskij-slovar-materi-mira-ili-radnoj-siriusianskij-yazyk-neterov-video/



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