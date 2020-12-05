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Dr. Pedro Cahn sobre el test de PCR
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El Dr. Pedro Cahn, infectólogo y principal asesor del Gobierno durante la gestión de la pandemia, se refiere brevemente al funcionamiento y a la aplicación de los tests de reacción en cadena de la polimerasa, en relación con los cuidados sanitarios en el fútbol profesional.
El material aquí expuesto fue capturado de una nota de TyC Sports publicada el 2 de septiembre de 2020.
Fuente: https://www.tycsports.com/boca-juniors/pedro-cahn-sobre-los-positivos-en-boca-tienen-que-aislarse-20200902.html
Transcripción:
Dr. Pedro Cahn: No, no, no. Si la persona estuvo realmente asintomática —y seguramente el cuerpo médico va a hacer una valoración, le van a hacer una espirometría, van a ver que la función pulmonar esté bien, porque estamos hablando de un deporte de alto rendimiento como es el fútbol— esa persona puede volver a entrenarse. Y le aclaro que una persona asintomática con una PCR positiva no necesita hacerse una PCR de control después. Automáticamente se considera que a partir del décimo día deja de ser contagiante, se toma por precaución catorce días de aislamiento, pero no tiene ningún sentido hacerle una PCR ulterior, porque puede darle positivo. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de algún futbolista argentino que está en Europa, que tanto él como su mujer...
Periodista: Dybala, que estuvo cincuenta días...
Dr. Pedro Cahn: Bueno, ustedes lo mencionaron, sí, Paulo Dybala. Que tuvo con una PCR positiva hasta setenta días después de haberse recuperado, y lo que pasa es que la PCR amplifica fragmentos de ácido nucleico, y no necesariamente indica que haya un virus viable. Se considera que una persona asintomática —esto no vale para los que tienen síntomas severos ni para los que están internados en terapia intensiva o internados con neumonía, ojo. Pero para las personas asintomáticas se considera que no hace falta hacer una PCR de salida ni estar de alta el día catorce. En realidad pueden estar de alta el día diez después del comienzo de los síntomas, siempre y cuando tengan tres días sin síntomas, o sea, en la práctica son catorce días.
El material aquí expuesto fue capturado de una nota de TyC Sports publicada el 2 de septiembre de 2020.
Fuente: https://www.tycsports.com/boca-juniors/pedro-cahn-sobre-los-positivos-en-boca-tienen-que-aislarse-20200902.html
Transcripción:
Dr. Pedro Cahn: No, no, no. Si la persona estuvo realmente asintomática —y seguramente el cuerpo médico va a hacer una valoración, le van a hacer una espirometría, van a ver que la función pulmonar esté bien, porque estamos hablando de un deporte de alto rendimiento como es el fútbol— esa persona puede volver a entrenarse. Y le aclaro que una persona asintomática con una PCR positiva no necesita hacerse una PCR de control después. Automáticamente se considera que a partir del décimo día deja de ser contagiante, se toma por precaución catorce días de aislamiento, pero no tiene ningún sentido hacerle una PCR ulterior, porque puede darle positivo. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de algún futbolista argentino que está en Europa, que tanto él como su mujer...
Periodista: Dybala, que estuvo cincuenta días...
Dr. Pedro Cahn: Bueno, ustedes lo mencionaron, sí, Paulo Dybala. Que tuvo con una PCR positiva hasta setenta días después de haberse recuperado, y lo que pasa es que la PCR amplifica fragmentos de ácido nucleico, y no necesariamente indica que haya un virus viable. Se considera que una persona asintomática —esto no vale para los que tienen síntomas severos ni para los que están internados en terapia intensiva o internados con neumonía, ojo. Pero para las personas asintomáticas se considera que no hace falta hacer una PCR de salida ni estar de alta el día catorce. En realidad pueden estar de alta el día diez después del comienzo de los síntomas, siempre y cuando tengan tres días sin síntomas, o sea, en la práctica son catorce días.
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