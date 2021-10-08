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Sept18th Switzerland Winterthur Demo Freedom March Protest Covid-19 Restrictions Vaccine Mandates
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30 views • October 08, 2021
Sept18th Switzerland Winterthur Demo Freedom March Protest Covid-19 Restrictions Vaccine Mandates
Frifreidem
https://www.youtube.com/watch?v=suCDDPN8Ago
Thomas Knobel
https://www.youtube.com/channel/UC8imEnsgm0VgpcsXanzX_Gw
Guido Böni
https://www.youtube.com/watch?v=bQoPvgEwhlk&;t
Demo Winterthur, über 100'000 friedliche Menschen, 1% der Schweizer an der Demo in Winterthur
Über 1% der Schweizer an der Demo in Winterthur. ca. 100'000 Menschen. Leider war war der Speicher nach 31 Minuten voll und somit das Video fertig - der Demozug war aber massiv länger.
Frifreidem
https://www.youtube.com/watch?v=suCDDPN8Ago
Thomas Knobel
https://www.youtube.com/channel/UC8imEnsgm0VgpcsXanzX_Gw
Guido Böni
https://www.youtube.com/watch?v=bQoPvgEwhlk&;t
Demo Winterthur, über 100'000 friedliche Menschen, 1% der Schweizer an der Demo in Winterthur
Über 1% der Schweizer an der Demo in Winterthur. ca. 100'000 Menschen. Leider war war der Speicher nach 31 Minuten voll und somit das Video fertig - der Demozug war aber massiv länger.
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