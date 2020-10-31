© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Фильм «Правда об аутоиммунных заболеваниях». Серия 3
Follow
1
Download MP3
Share
Report
226 views • October 31, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод 3-й серии фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях”.
Первая серия фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях” - https://youtu.be/9X18Tpyeydg
В первой серии фильма обсуждались общие черты аутоиммунных заболеваний.
Вторая серия фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях” - https://youtu.be/BQFNihtb-XA
Во второй серии подробно рассматривались самые распространенные аутоиммунные заболевания: волчанка, артрит и болезни щитовидной железы.
В третьей серии изучается группа заболеваний, которые тяжелее всего сказываются на жизни общества, в силу своей широкой распространенности, высокой инвалидизации и смертности. Это болезни Альцгеймера и Паркинсона - тяжелые заболевания, которые непросто контролировать или остановить, но всё же можно предотвратить и в значительной степени повернуть вспять.
Интересно, что стратегии для лечения этих заболеваний и для продления активной жизни во многом совпадают с методами лечения онкологических заболеваний. Все методы, о которых пойдет речь обычно относят к альтернативной медицине. Потому что именно эти методы демонстрируют самую высокую эффективность при лечении диабета, аутоиммунных болезней, заболеваний, связанных с функционированием кишечника.
И эти альтернативные, или вернее сказать, первые эффективные методы лечения когнитивных нарушений предполагают совершенно другой подход, нежели в официальной медицине. Со всех сторон нам внушают, что повреждения мозга, приводящие к болезни Альцгеймера и деменции, нельзя устранить. Но в этой серии будут удивительные свидетельства тех, кому удалось восстановить функции своего мозга, несмотря на уже наступившие болезни.
Существование и развитие проекта зависит от вас – его читателей. Если вы считаете нашу работу полезной можно оказать финансовую помощь - перевести любую посильную для вас сумму:
Карта Сбербанка: 4274 3200 2300 6003
На имя: Борис Гринблат
Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09
PayPal: [email protected]
Над созданием русской версии фильма работали:
Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алена Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Первая серия фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях” - https://youtu.be/9X18Tpyeydg
В первой серии фильма обсуждались общие черты аутоиммунных заболеваний.
Вторая серия фильма “Правда об аутоиммунных заболеваниях” - https://youtu.be/BQFNihtb-XA
Во второй серии подробно рассматривались самые распространенные аутоиммунные заболевания: волчанка, артрит и болезни щитовидной железы.
В третьей серии изучается группа заболеваний, которые тяжелее всего сказываются на жизни общества, в силу своей широкой распространенности, высокой инвалидизации и смертности. Это болезни Альцгеймера и Паркинсона - тяжелые заболевания, которые непросто контролировать или остановить, но всё же можно предотвратить и в значительной степени повернуть вспять.
Интересно, что стратегии для лечения этих заболеваний и для продления активной жизни во многом совпадают с методами лечения онкологических заболеваний. Все методы, о которых пойдет речь обычно относят к альтернативной медицине. Потому что именно эти методы демонстрируют самую высокую эффективность при лечении диабета, аутоиммунных болезней, заболеваний, связанных с функционированием кишечника.
И эти альтернативные, или вернее сказать, первые эффективные методы лечения когнитивных нарушений предполагают совершенно другой подход, нежели в официальной медицине. Со всех сторон нам внушают, что повреждения мозга, приводящие к болезни Альцгеймера и деменции, нельзя устранить. Но в этой серии будут удивительные свидетельства тех, кому удалось восстановить функции своего мозга, несмотря на уже наступившие болезни.
Существование и развитие проекта зависит от вас – его читателей. Если вы считаете нашу работу полезной можно оказать финансовую помощь - перевести любую посильную для вас сумму:
Карта Сбербанка: 4274 3200 2300 6003
На имя: Борис Гринблат
Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09
PayPal: [email protected]
Над созданием русской версии фильма работали:
Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 специально для МедАльтернатива.инфо
Редактор перевода: Алена Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо
Озвучка и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.